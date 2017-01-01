18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Erzurum'da FETÖ davası

18 Nisan 2017 Salı, 17:44

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) bağlı yurtta çalışan ve Hınıs ilçesinin "kilit adamı" olduğu iddia edilen Emrullah Bingöl'ün, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Bingöl ile avukatı katıldı.

Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Bingöl, etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini söyledi.

Bir dönem yapıya ait evlerde kaldığını belirten Bingöl, "2013-2016 arasında bir dönem yurtta çalıştım. Sigortam 'yurt müdürü' olarak yatıyordu ama gece bekçisi gibi çalışıyordum." dedi.

Bingöl, ilçede faaliyet gösteren Hınıs Aktif Girişimci İşadamları Derneğinin (HAGİAD) ve Kasva Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyelerinin yurtta toplantılara geldiklerini ifade ederek, şunları anlattı:

"İsmail Uzun, Erzurum'daki yurtlardan sorumlu kişiydi. Erzurum'un ilçelerinden de Cengiz adlı biri sorumlu idi. Cengiz ve yanındakiler arada yurda gelir bilgisayarları kontrol ederdi. Bir ara bilgisayarlardan harddiskleri alıp gittikleri de oldu. Ben bunları başta polis olarak biliyordum. Sabri Çetinkaya yurttaki toplantılarda imamlık yapardı. Benim iki hattım vardı. Biri şahsi hattım, diğeri şirketin verdiği hat idi. İkisi de benim üzerimeydi. Dershane için kullanılan hatta Sabri ByLock programını indirdi. O esnada aynı zamanda VPN programını indirtti. Bu programla ilgili bana söylediğine göre internet bağlantısını yurt dışından alıyormuş."

Bank Asya'da hesabının, "maaşını alabilmek için" bulunduğunu söyleyen Bingöl, "Bana 'Gazete abonesi bulun' dediler. Yurtta kalan öğrenciler zaten aynı zamanda dershane öğrencisi idi. Onların da denemeye gidebilmek için gazete abonesi olması gerekiyordu. Bu yüzden ben onlara abone olmaları için birşey demedim. Sadece bir akrabamı abone yaptım. O da gazetenin verdiği denemelerden faydalanması içindi. Gizli tanığın ifade ettiği gibi Hınıs'ın 'kilit adamı' olduğum iddiasını kabul etmiyorum."

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Emrullah Bingöl'ün FETÖ/PDY ile bağlantılı Kasva Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin genel sekreteri ve bu derneğin kurucusu olduğu belirtiliyor. İddianamede, diğer kurucularla Sabri Çetinkaya'nın telkin ve tavsiyeleri sonucunda kurdukları yer alıyor.

Bingöl'ün aynı zamanda, Özel Ufuk Nil ve Yurt İşletmelerinin müdürü olduğunun anlatıldığı iddianamede, sanığın Hınıs ilçesinde ücretli öğretmenlik yaptığı, örgütün eğitim biriminde yer aldığı kaydediliyor.

İddianamede, Bingöl'ün yurtta belletmenlik yaptığı, sohbetler düzenlendiği, örgüt lideri Fethullah Gülen'e sempati duyduğu, hakkında tefrik kararı verilen şüpheli Sabri Çetinkaya'nın emir ve talimatları doğrultusunda davrandığı, onun emirleri doğrultusunda sohbetlere katıldığı, Sızıntı dergisine ve Zaman gazetesine abone olduğu belirtiliyor.

Bingöl'ün, FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme aracı ByLock kullanıcısı olduğunun aktarıldığı iddianamede, FETÖ/PDY'nin finans kaynaklarından Bank Asya Katılım Bankası'nda hesabının bulunduğu, üniversitede okurken örgüte ait evde kaldığı anlatılıyor.

İddianamede sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talep ediliyor.

İLGİLİ HABERLER
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
15 Temmuz anılarını yazdı
YEREL

15 TEMMUZ ANILARINI YAZDI
Erzurum'da eski komiser Büyükekiz'in &quot;FETÖ&quot; davası
YEREL

ERZURUM'DA ESKİ KOMİSER BÜYÜKEKİZ'İN "FETÖ" DAVASI
Hastane personeline &quot;Sağlıklı İletişim, Davranış ve Stres Yönetimi&quot; eğitimi
YEREL

HASTANE PERSONELİNE "SAĞLIKLI İLETİŞİM, DAVRANIŞ VE STRES YÖNETİMİ" EĞİTİMİ
Ilıcalı besiciyi müsteşarla buluşturdu
YEREL

ILICALI BESİCİYİ MÜSTEŞARLA BULUŞTURDU
Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİYLE İRTİBATIN KESİLMESİ
Erzurum KHB 'den Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi çalışanlarına Sağlıklı İletişim, Davranış ve Stres Yönetimi Eğitimi
YEREL

ERZURUM KHB 'DEN BÖLGE EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇALIŞANLARINA SAĞLIKLI İLETİŞİM, DAVRANIŞ VE STRES YÖNETİMİ EĞİTİMİ
Tunceli'de bir polis helikopteri ile irtibat kesildi
YEREL

TUNCELİ'DE BİR POLİS HELİKOPTERİ İLE İRTİBAT KESİLDİ
Hamilelikte diş temizliği unutulmamalı
YEREL

HAMİLELİKTE DİŞ TEMİZLİĞİ UNUTULMAMALI
Survivor köy versiyonu
YEREL

SURVİVOR KÖY VERSİYONU
Doğu'da yağışlı hava etkili olacak
YEREL

DOĞU'DA YAĞIŞLI HAVA ETKİLİ OLACAK
Başkan Karakaya: &quot;Türkiye'nin önü açıldı&quot;
YEREL

BAŞKAN KARAKAYA: "TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇILDI"
Yumurtalık kanserinde tecrübeli cerrah yaşam süresini uzatıyor
YEREL

YUMURTALIK KANSERİNDE TECRÜBELİ CERRAH YAŞAM SÜRESİNİ UZATIYOR
Kariyer hedefi olanlar estetiğe daha yatkın
YEREL

KARİYER HEDEFİ OLANLAR ESTETİĞE DAHA YATKIN
Erzurum İl Müftüsü Sula, Başkan Sekmen'i ziyaret etti
YEREL

ERZURUM İL MÜFTÜSÜ SULA, BAŞKAN SEKMEN'İ ZİYARET ETTİ
Öz; &quot;Türkiye'nin önünde hiçbir engel kalmamıştır&quot;
YEREL

ÖZ; "TÜRKİYE'NİN ÖNÜNDE HİÇBİR ENGEL KALMAMIŞTIR"
ETSO yönetiminden, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Özoğlu'na ziyaret
YEREL

ETSO YÖNETİMİNDEN, 9. KOLORDU KOMUTANI TÜMGENERAL ÖZOĞLU'NA ZİYARET
Erzurumlu sporcunun boksta büyük başarısı..
YEREL

ERZURUMLU SPORCUNUN BOKSTA BÜYÜK BAŞARISI..
Aydemir: 'Sana minnettarız Erzurum'
YEREL

AYDEMİR: 'SANA MİNNETTARIZ ERZURUM'
Alim: &quot;Belirsizlik geride kalmıştır&quot;
YEREL

ALİM: "BELİRSİZLİK GERİDE KALMIŞTIR"
Vali Azizoğlu: &quot;Turizm haftası kutlu olsun&quot;
YEREL

VALİ AZİZOĞLU: "TURİZM HAFTASI KUTLU OLSUN"
Taşkesenlioğlu,Tekman'da bayrak açtı
YEREL

TAŞKESENLİOĞLU,TEKMAN'DA BAYRAK AÇTI
Erzurum'da Eximbank kredileri ve ihracatçıya yönelik finans ve devlet destekleri tanıtıldı
YEREL

ERZURUM'DA EXİMBANK KREDİLERİ VE İHRACATÇIYA YÖNELİK FİNANS VE DEVLET DESTEKLERİ TANITILDI
İl Müftüsü Sula'dan Vali Azizoğlu'na ziyaret
YEREL

İL MÜFTÜSÜ SULA'DAN VALİ AZİZOĞLU'NA ZİYARET
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin ev halleri
ŞİPŞAK

"ANNE EVLAT AŞKI"

 1
  • 2 "Doğurmadan 5 dakika önce..."
  • 3 Öldükten sonraki 10 dakika görüntülendi!
  • 4 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!