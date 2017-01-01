18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Muğla Hint düğünlerinden pay almak istiyor

18 Nisan 2017 Salı, 17:46

MUĞLA (AA) - Muğla'da alternatif pazar oluşturmak amacıyla davet edilen Hindistan'ın önde gelen düğün ve film organizasyon firması Island Group'un başkanı Aman Bhatia ve ekibi, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ü ziyaret etti.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletme Birliği (DOKTOB) ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) tarafından davet edilen Hindistan ekibini makamında ağırlayan Gürün, Muğla'da turizmi 12 aya yaymak, değişen turizm faaliyetlerine ayak uydurmak ve farklı ülke vatandaşlarını çekmek için yapılan çalışmaları desteklediklerini söyledi.

Turizmde Çin ve Hint pazarına önem verilmesi gerektiğini belirten Gürün, "Turizm ülke ekonomisinden, iç ve dış siyasetten çok çabuk etkilenen, yaşanan en küçük olumsuzlukta ekonomik olarak turizm sektöründen geçinenleri mağdur edebilen bir alan haline geldi. Ülkemiz ve Muğla, birçok turizm faaliyetine uygun doğal ve tarihi güzelliklere sahip. Turizmi 12 aya yayarak ve çeşitlendirerek birçok dünya ülke vatandaşını ülkemizde ve Muğla'da misafir edebiliriz." dedi.

Dünya nüfusunda bir ve ikinci sırada olan Çinli ve Hintlilerin önemli bir turizm potansiyeli oluşturduğunu vurgulayan Gürün, misafirlerin kaldıkları süre içerisinde Muğla'yı çok beğendiklerini, film ve düğün organizasyonları yapmak istediklerini belirttiklerini ifade etti.

- "Muğla Hindistan'da bilinmiyordu"

Dünyada 17 ülkede şubesi olan Island Group'un başkanı Aman Bhatia da Dalaman, Ortaca, Köyceğiz ve Muğla'nın birçok ilçesindeki tarihi, doğal yerler ve termal tesisleri gezme fırsatı bulduğunu ve bölgenin şimdiye kadar gördüğü en güzel yerlerden olduğunu söyledi.

Hindistan'dan turist gruplarının rahatlıkla Muğla'ya gelebileceğini anlatan Bhatia, şöyle konuştu:

"Muğla Hindistan'da bugüne kadar bilinmiyordu. Muğla’da yaşadıklarımızı, gördüklerimizi gerek fotoğraflarla gerek görüntülerle Hindistan'da anlatacağız. Muğla'nın doğal güzellikleri, misafirperverliği gibi birçok özelliği ile Hindistanlı turistlerin aradığı özellikleri taşıyor. Hindistan'da 62 milyon pasaportlu vatandaşımız bulunuyor. Bunlardan ortalama 18 milyonu her yıl seyahat ediyor."

Dalaman Ortaca Köyceğiz Turizm Otelciler Birliği Başkanı Yücel Okutur ise Hindistanlı misafirlerine Muğla'nın turizm için birçok farklı yönünü göstermeye çalıştıklarını, film çekimleri için Yılmaz Erdoğan'ın Köyceğiz’de kurduğu film atölyesini gezdirdiklerini, Hintli misafirlerin bunu çok beğendiğini söyledi.

İLGİLİ HABERLER
Başkan Gürün'e Hindistan'dan Ziyaret
YEREL

BAŞKAN GÜRÜN'E HİNDİSTAN'DAN ZİYARET
Kıyıkışlacık, Yaz Aylarında Su Sıkıntısı Yaşamayacak
YEREL

KIYIKIŞLACIK, YAZ AYLARINDA SU SIKINTISI YAŞAMAYACAK
ESKKK 3. Bölge Mali Genel Kurulu Muğla'da yapıldı
YEREL

ESKKK 3. BÖLGE MALİ GENEL KURULU MUĞLA'DA YAPILDI
Evi yanan ailenin yardımına Büyükşehir koştu
YEREL

EVİ YANAN AİLENİN YARDIMINA BÜYÜKŞEHİR KOŞTU
MÜSİAD Muğla Şube Başkanı Bayhan, &quot;İşlerimize odaklanalım&quot;
YEREL

MÜSİAD MUĞLA ŞUBE BAŞKANI BAYHAN, "İŞLERİMİZE ODAKLANALIM"
Jandarma'dan Kıbrıs şehidi Albay'a vefa
YEREL

JANDARMA'DAN KIBRIS ŞEHİDİ ALBAY'A VEFA
Şehidin hatıraları isminin verildiği okulda yaşatılacak
YEREL

ŞEHİDİN HATIRALARI İSMİNİN VERİLDİĞİ OKULDA YAŞATILACAK
Rus iş adamı Rashnikov'un lüks yatı Fethiye'de
YEREL

RUS İŞ ADAMI RASHNİKOV'UN LÜKS YATI FETHİYE'DE
'Yedi Kocalı Hürmüz' Ortaca'da sahnelenecek
YEREL

'YEDİ KOCALI HÜRMÜZ' ORTACA'DA SAHNELENECEK
Milas'ta bilinçli evlilik için protokol imzalandı
YEREL

MİLAS'TA BİLİNÇLİ EVLİLİK İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
AKUT'tan deprem uyarısı
YEREL

AKUT'TAN DEPREM UYARISI
6 ödüllü film Bodrum'da gösterildi
YEREL

6 ÖDÜLLÜ FİLM BODRUM'DA GÖSTERİLDİ
Kulübesiyle terk edilen köpeğe hayvanseverler sahip çıktı
YEREL

KULÜBESİYLE TERK EDİLEN KÖPEĞE HAYVANSEVERLER SAHİP ÇIKTI

FETÖ zanlılarının Rodos'a kaçmak isterken yakalanması
YEREL

FETÖ ZANLILARININ RODOS'A KAÇMAK İSTERKEN YAKALANMASI
Solisti vali yardımcısı, şefi emekli savcı koro konser verdi
YEREL

SOLİSTİ VALİ YARDIMCISI, ŞEFİ EMEKLİ SAVCI KORO KONSER VERDİ
Kutlu doğum haftası
YEREL

KUTLU DOĞUM HAFTASI
Halikarnas Baalıkçısı anısına pasta kesip mezarına çiçek bıraktılar
YEREL

HALİKARNAS BAALIKÇISI ANISINA PASTA KESİP MEZARINA ÇİÇEK BIRAKTILAR
&quot;Halikarnas Balıkçısı&quot; 127. doğum gününde anıldı
YEREL

"HALİKARNAS BALIKÇISI" 127. DOĞUM GÜNÜNDE ANILDI
Köy Enstitüleri kuruluşunun 77. yılında unutulmadı
YEREL

KÖY ENSTİTÜLERİ KURULUŞUNUN 77. YILINDA UNUTULMADI
odrum'da 'Olumlu İletişim ve Takımdaşlık' semineri düzenlendi
YEREL

ODRUM'DA 'OLUMLU İLETİŞİM VE TAKIMDAŞLIK' SEMİNERİ DÜZENLENDİ
Muğla'da 18 kaçak göçmen yakalandı
YEREL

MUĞLA'DA 18 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Ortaca'da 200 kovan arı telef oldu
YEREL

ORTACA'DA 200 KOVAN ARI TELEF OLDU
4 gündür kayıp yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL

4 GÜNDÜR KAYIP YAŞLI ADAMI ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
MUSKİ'den Bodrum'da içme suyu hattı çalışması
YEREL

MUSKİ'DEN BODRUM'DA İÇME SUYU HATTI ÇALIŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin ev halleri
ŞİPŞAK

"ANNE EVLAT AŞKI"

 1
  • 2 Doğurmadan 5 dakika önce...
  • 3 Öldükten sonraki 10 dakika görüntülendi!
  • 4 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!