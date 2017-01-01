18 NİSAN 2017
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Futbol: TFF 1. Lig

18 Nisan 2017 Salı, 17:48


Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Koray Gençerler, Mustafa Sönmez, İbrahim Çağlar Uyarcan

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Rıdvan Şimşek, İbrahim Öztürk, Boye, Ziya Erdal, Yiğit İncedemir (Dk. 46 Galip Güzel), Hakan Arslan, Emre Kılınç, Leandrinho, Burhan Eşer (Dk. 78 Kerim Avcı), Ergin Keleş

Ümraniyespor: Burak Öğür, Ömer Tunç, Merthan Açıl, Erol Yükseker (Dk. 90+1 Mustafa Çakır), Mehmet Sedef, Bulut Kaya, İbrahim Akdağ, Samet Asatekin, Otoo (Dk. 46 Beleck), Ömer Can Sokullu (Dk. 55 Salifu), Serdar Özbayraktar

Sarı kartlar: Dk. 57 Erol Yükseker, Dk. 87 İbrahim Akdağ (Ümraniyespor), Dk. 90 Galip Güzel ve Ziya Erdal (Maçın ardından) (Sivasspor)


SİVAS (AA) - TFF 1. Lig'in 28. haftasındaki Sivasspor-Ümraniyespor karşılaşması 0-0 sona erdi.


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