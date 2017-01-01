Kırıkkale'deki ev yangını

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KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'nin Bahşili ilçesinde, dün, evde çıkan yangında ölen kişinin gözaltına alınan oğlu tutuklandı.

Polis ekiplerinin başlattığı soruşturma kapsamında, yangın çıktığı sırada evde olduğu ve daha sonra evden kaçtığı iddia edilen İhsan Teke'nin oğlu F. Teke (28), gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan yangında hayatını kaybeden İhsan Teke'nin (48) cenazesi, öğle vakti Hüseyin Onbaşı Camisi'nde kılınan namazın ardından Osman Şenses Mezarlığı'nda defnedildi.

Atadönmez Mahallesi'nde İhsan Teke ve annesi Aysel Teke'nin kaldığı evde dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, yangında İhsan Teke yaşamını yitirmiş, annesi ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.