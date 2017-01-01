Kocaeli'deki FETÖ/PDY davası

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen tutuklu emniyet müdürü Uğur Eldemir'in yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki üçüncü duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla tutuklu bulunan ve meslekten ihraç edilen emniyet müdürü Eldemir ve avukatı Hakan Lamper katıldı.

Sanık Eldemir, savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, telefonuna ByLock yüklemediğini ve kullanmadığını öne sürdü.

Mahkeme Başkanı Serkan Şener, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden gelen sanığa ait cep telefonunun ekran görüntüsü raporunu okudu. Raporda, tutuklu sanık Uğur Eldemir ait cep telefonunun ekran görüntüsünde, ByLock simgesi olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Sanık Eldemir, telefonunda tespit edilen söz konusu simgenin ByLock olmadığını, yazışmalarda çıkan konuşma balonu olduğunu ileri sürdü.

Cep telefonunu emniyete şifresiz olarak teslim ettiğini belirten Eldemir, "Telefonumda bir suç unsuru varsa bunu emniyet yetkilileri rahatça tespit edebilir. Ben suçsuzum. ByLock indirmedim, kullanmadım. Uzun zamandır tutukluyum. Ailem mağdur durumda. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Sanık avukat Lamper de iddianamede delil olarak sadece imzasız ve kaşesiz ByLock ekran çıktısı bulunduğunu öne sürerek, dijital materyallerin yeniden incelenmesi ve sorgulanmasını talep ederek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Onur Altınışık, sanığa ait telefonun ekran görüntüsünün yeniden incelenmesini ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Uğur Eldemir'in tutukluluk halinin devamına ve sanığın telefonundaki simgenin "ByLock" simgesi olup olmadığının değerlendirilip, ilgili kurumlardan rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.