18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

TFF'den Suriyeliler için futbol sahası

18 Nisan 2017 Salı, 18:09
TFF'den Suriyeliler için futbol sahası


HATAY (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Altınözü Kaymakamlığı iş birliğiyle Hatay'ın Altınözü ilçesinde Suriyelilerin kaldığı geçici barınma merkezinde yapılan futbol sahası açıldı.

Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde yapımı tamamlanan sentetik çim sahanın açılış töreninde Suriyeli öğrenciler, Türkçe şarkılar seslendirdi ve gösteri sundu.

TFF Temsilci İşleri Direktörü Baki Şahin, açılışta yaptığı konuşmada, burada kalan Suriyelilere duyarsız kalmadıklarını ve bu kapsamda sahayı yaptıklarını kaydetti.

"Herkes için ve her yerde futbol" diyerek sahayı yaptırdıklarını ifade eden Şahin, Suriyeli çocukların yüzünden mutluluğun, umudun eksik olmaması temennisinde bulundu.

Altınözü Kaymakamı Bülent Uygur ise Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi'nde 8 bin 50 kişinin kaldığını ve okul çağındaki öğrencilerin eğitimlerine burada devam ettiğini söyledi.

Suriyelilerin başta sağlık olmak üzere ihtiyaçlarının Türkiye tarafından karşılandığını belirten Uygur, onları kardeş olarak gördüklerini dile getirdi.

Kampta 5 oyun parkının bulunduğunu anlatan Uygur, "Dört basketbol sahamız var. Futbol sahası önemli bir ihtiyaçtı, tam da bu sırada TFF Başkanı Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu Altınözü ve Yayladağı ilçesine iki saha yapma kararı aldılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu saha çocuklarımızın yüzünde hoş bir tebessüm oluşturdu." diye konuştu.

Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı da savaşın ilk başladığı günden itibaren Suriyelilerle evlerini, aşlarını paylaştıklarını belirterek, bu tesisin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından açılış kurdelesi kesilirken, TFF tarafından hazırlanan ve içerisinde futbol topu, atkı ve tişörtlerin yer aldığı hediyeler çocuklara dağıtıldı. Daha sonra protokol üyelerinin topa vuruşuyla Suriyeli çocuklar sahada maç yaptı.

Programa, Hatay Vali Yardımcısı Erol Özkan, TFF Genel Sekreter Vekili Mustafa Baltacı, AFAD İl Müdürü Ömer Akbaş ile çok sayıda davetli katıldı.


İLGİLİ HABERLER
Hatay'da tır çaya düştü: 1 yaralı
YEREL

HATAY'DA TIR ÇAYA DÜŞTÜ: 1 YARALI

Dörtyol'da 90 kadına girişimcilik sertifikası
YEREL

DÖRTYOL'DA 90 KADINA GİRİŞİMCİLİK SERTİFİKASI
Hatay Yapı ve Gayrimenkul Fuarı 3 Mayıs'ta açılıyor
YEREL

HATAY YAPI VE GAYRİMENKUL FUARI 3 MAYIS'TA AÇILIYOR
İSTUDER Başkanı Uygun: &quot;Hatay'da güvenlik sorunu yok&quot;
YEREL

İSTUDER BAŞKANI UYGUN: "HATAY'DA GÜVENLİK SORUNU YOK"
Öğrenciler hünerlerini sergiledi
YEREL

ÖĞRENCİLER HÜNERLERİNİ SERGİLEDİ
Hatay'da Suriyeliler için yapılan futbol sahası açıldı
YEREL

HATAY'DA SURİYELİLER İÇİN YAPILAN FUTBOL SAHASI AÇILDI
Başkan Savaş, Rabe3 Nisan Bayramı'nı kutladı
YEREL

BAŞKAN SAVAŞ, RABE3 NİSAN BAYRAMI'NI KUTLADI
Hatay'da Turizm Haftası etkinlikleri
YEREL

HATAY'DA TURİZM HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Turizm Haftası'nı davul zurnayla karşıladılar
YEREL

TURİZM HAFTASI'NI DAVUL ZURNAYLA KARŞILADILAR
MHP Hassa ilçe yönetimi istifa etti
YEREL

MHP HASSA İLÇE YÖNETİMİ İSTİFA ETTİ

Hatay'da Kutlu Doğum Haftası
YEREL

HATAY'DA KUTLU DOĞUM HAFTASI
Hatay'da FETÖ/PDY davası
YEREL

HATAY'DA FETÖ/PDY DAVASI

Hatay Valisi Ata:
YEREL

HATAY VALİSİ ATA:
Hatay'ın 2 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

HATAY'IN 2 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
TBF U16 Yıldız Kız Basketbol Turnuvası İskenderun'da
YEREL

TBF U16 YILDIZ KIZ BASKETBOL TURNUVASI İSKENDERUN'DA
İHH'dan Suriye halkına yardımlar
YEREL

İHH'DAN SURİYE HALKINA YARDIMLAR
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin ev halleri
ŞİPŞAK

"ANNE EVLAT AŞKI"

 1
  • 2 "Doğum yapmadan 5 dakika önce..."
  • 3 Öldükten sonraki 10 dakika görüntülendi!
  • 4 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!