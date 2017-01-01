Denizli Ticaret Borsası

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8,50 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En çok fiyat (TL)
|Satış şekli
|Hububat
|Arpa yemlik
|Kg
|0,89
|0,89
|TTS
|Mısır yemlik
|Kg
|0,90
|1,00
|TTS
|Buğday sert
|Kg
|0,8
|0,80
|MTS
|Bakliyat ve mamulleri
|Nohut kalburaltı
|Kg
|2,65
|2,65
|TTS
|Nohut natürel
|Kg
|5,35
|5,84
|İTL
|Nohut natürel
|Kg
|3,65
|7,39
|TTS
|Nohut ekstra leblebilik
|Kg
|8,50
|8,50
|MTS
|Yağlı tohumlar
|Ay çekirdeği çerezlik
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
|Yer fıstığı iç
|Kg
|7,00
|7,00
|TTS
|Çeşitli gıda maddeleri
|Et (düve sakatatlı)
|Kg
|23,00
|23,50
|TTS
|Et (inek karkas)
|Kg
|22,00
|22,50
|TTS
|İnek sütü
|Lt
|1,01
|1,21
|MTS
|Kuru meyveler
|Ceviz iç
|Kg
|39,00
|39,00
|TTS
|Leblebi beyaz (9 mm)
|Kg
|12,5
|13,06
|TTS
|Leblebi sarı (9 mm)
|Kg
|9,50
|9,50
|TTS
|Leblebi sarı (9,50 mm)
|Kg
|11,20
|11,20
|TTS
|Leblebi sarı (10 mm)
|Kg
|12,86
|13,60
|TTS
|Leblebi kırık
|Kg
|3,68
|3,68
|TTS
|Leblebi çıtır
|Kg
|8,63
|8,63
|TTS
|Leblebi şekeri
|Kg
|9,28
|9,28
|TTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|3,40
|3,70
|MTS
|Üzüm kuru çekirdeksiz
|Kg
|3,50
|3,80
|MTS
|Kasaplık canlı hayvanlar
|Dana
|Ad
|4.541,59
|6.818,20
|MTS
|Dana
|Ad
|2.060,58
|7.051,95
|TTS
|Besi danası
|Ad
|5.530,00
|5.530,00
|MTS
|Düve
|Ad
|3.030,30
|4.646,47
|MTS
|Düve
|Ad
|3.384,01
|10.891,09
|TTS
|İnek
|Ad
|3.062,64
|4.375,18
|MTS
|İnek
|Ad
|1.663,34
|6.287,13
|TTS
|İnek (nizbet)
|Ad
|891,09
|891,09
|TTS
|Çeşitli maddeler
|Kekik
|Kg
|6,33
|6,33
|MTS
|Kekik
|Kg
|6,50
|6,50
|TTS
|Diğer ürünler
|Nar
|Kg
|0,70
|0,70
|MTS
|Saman (buğday)
|Kg
|0,52
|0,52
|MTS
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış