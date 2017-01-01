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YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
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Denizli Ticaret Borsası

18 Nisan 2017 Salı, 18:15

DENİZLİ (AA) - Denizli Ticaret Borsasında (DTB) ekstra leblebilik nohutun kilogramı 8,50 liradan işlem gördü.

DTB'de işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

ÜrünBirimEn az fiyat (TL)En çok fiyat (TL)Satış şekli
Hububat
Arpa yemlik Kg 0,890,89 TTS
Mısır yemlikKg 0,901,00TTS
Buğday sertKg 0,80,80MTS
Bakliyat ve mamulleri
Nohut kalburaltı Kg 2,65 2,65 TTS
Nohut natürelKg 5,355,84İTL
Nohut natürel Kg 3,657,39 TTS
Nohut ekstra leblebilik Kg 8,508,50MTS
Yağlı tohumlar
Ay çekirdeği çerezlikKg 6,506,50TTS
Yer fıstığı iç Kg 7,00 7,00 TTS
Çeşitli gıda maddeleri
Et (düve sakatatlı) Kg 23,00 23,50 TTS
Et (inek karkas) Kg 22,00 22,50 TTS
İnek sütü Lt 1,011,21 MTS
Kuru meyveler



Ceviz iç Kg 39,00 39,00 TTS
Leblebi beyaz (9 mm) Kg 12,513,06TTS
Leblebi sarı (9 mm) Kg 9,50 9,50 TTS
Leblebi sarı (9,50 mm)Kg 11,2011,20TTS
Leblebi sarı (10 mm)Kg 12,8613,60TTS
Leblebi kırıkKg 3,683,68TTS
Leblebi çıtırKg8,638,63TTS
Leblebi şekeriKg 9,289,28TTS
Üzüm kuru çekirdeksiz Kg 3,40 3,70 MTS
Üzüm kuru çekirdeksiz Kg 3,50 3,80 MTS
Kasaplık canlı hayvanlar
Dana Ad 4.541,59 6.818,20 MTS
Dana Ad 2.060,58 7.051,95 TTS
Besi danası Ad 5.530,00 5.530,00 MTS
Düve Ad 3.030,30 4.646,47 MTS
Düve Ad 3.384,01 10.891,09 TTS
İnek Ad 3.062,64 4.375,18 MTS
İnek Ad 1.663,34 6.287,13 TTS
İnek (nizbet)Ad891,09891,09TTS
Çeşitli maddeler
Kekik Kg 6,33 6,33 MTS
Kekik Kg 6,50 6,50 TTS
Diğer ürünler
NarKg 0,700,70MTS
Saman (buğday)Kg 0,520,52MTS

MTS : Müstahsilden tüccara satış

TTS : Tüccardan tüccara satış

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