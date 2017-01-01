18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Şanlıurfaspor'un borcu 30 milyon lira

18 Nisan 2017 Salı, 18:18


ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'un fahri başkanı Mehmet Ekinci, kulübün toplam borcunun 30 milyon olduğunu belirterek, ligde ödemelerini en iyi yapan takım olduklarını söyledi.

Aynı zamanda merkez ilçe Eyyübiye Belediyesinin de başkanlığını yürüten Ekinci, düzenlediği basın toplantısında, geçen yıl zor durumda olan kulübe sahip çıkmak için yönetimi devraldıklarını belirtti.

Takımın daha iyi yerlere gelebilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini anlatan Ekinci, yönetim kurulunun göreve geldiğinde 36,5 milyon olarak görülen borcun faizlerle 46 milyona kadar ulaştığını, transferlerle borcun 60 milyon lirayı bulduğunu kaydetti.

Belediyelerin de desteğiyle borcun 30 milyona kadar düştüğüne dikkati çeken Ekinci, "Ligde ödemelerini en iyi yapan kulüp Şanlıurfaspor'dur. Futbolcu alacaklarına baktığımız zaman geçmiş döneme ait ödemeler vardı, tamamı bir bir ödeniyor. Mali yönden kulüp hiçbir zaman olmadığı kadar rahat bir duruma geldi. Kalan borç sadece yönetici alacaklarıdır, onu da çok ciddi sorun olarak görmüyoruz." diye konuştu.


- Kulübe "sticker"lı destek


Toplantıya katılan Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna da valilik bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından hazırlanan Şanlıurfaspor logolu 20 ila 50 lira arasında satışa sunulan "sticker" ile herkesin takıma destek olması için kampanya başlattıklarını aktardı.

Öte yandan toplantıya katılan çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi de takıma destek sözü verdi.

İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oluyor
YEREL

ŞANLIURFA'DA SAĞANAK VE DOLU ETKİLİ OLUYOR

Şanlıurfa'nın yöresel yemekler sergilendi
YEREL

ŞANLIURFA'NIN YÖRESEL YEMEKLER SERGİLENDİ
Şanlıurfa'da yöresel lezzet şöleni
YEREL

ŞANLIURFA'DA YÖRESEL LEZZET ŞÖLENİ

Harran üniversitesinde 4. bilişim günleri başladı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE 4. BİLİŞİM GÜNLERİ BAŞLADI
Demirkol, Ak parti Haliliye teşkilatına teşekkür etti
YEREL

DEMİRKOL, AK PARTİ HALİLİYE TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR ETTİ
Şanlıurfa'da 1. Uluslararası Hemşirelik Kongresi düzenlenecek
YEREL

ŞANLIURFA'DA 1. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK KONGRESİ DÜZENLENECEK
GAP-YENEVden Tarım Danışmanlarına Yenilenebilir enerji eğitimi
YEREL

GAP-YENEVDEN TARIM DANIŞMANLARINA YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİMİ
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
HRÜ Öğrencilerinden Kitap Okuma etkinliği
YEREL

HRÜ ÖĞRENCİLERİNDEN KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ
TED Sanat gecesinin geliri köy çocuklarına harcandı
YEREL

TED SANAT GECESİNİN GELİRİ KÖY ÇOCUKLARINA HARCANDI
Akçakale eveti kutluyor
YEREL

AKÇAKALE EVETİ KUTLUYOR
&quot;Denizlispor ile kritik bir maça çıkacağız&quot;
YEREL

"DENİZLİSPOR İLE KRİTİK BİR MAÇA ÇIKACAĞIZ"
AK Parti Harran İlçe Kadın Kolları Başkanı Biter:
YEREL

AK PARTİ HARRAN İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANI BİTER:
Çiftçiler adına ziraat odasına teşekkür ziyareti
YEREL

ÇİFTÇİLER ADINA ZİRAAT ODASINA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Suriye sınırında referandum sevinci
YEREL

SURİYE SINIRINDA REFERANDUM SEVİNCİ
Akçakale'de yüzde 95.22 sevinci
YEREL

AKÇAKALE'DE YÜZDE 95.22 SEVİNCİ
Harran'da &quot;evet&quot; tercihi sevinci
YEREL

HARRAN'DA "EVET" TERCİHİ SEVİNCİ
Şanlıurfa'da toplu taşımada yeni uygulama
YEREL

ŞANLIURFA'DA TOPLU TAŞIMADA YENİ UYGULAMA
Piazza'dan genç sanatçılara destek
YEREL

PİAZZA'DAN GENÇ SANATÇILARA DESTEK
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol açıklaması
YEREL

HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANI FEVZİ DEMİRKOL AÇIKLAMASI
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin ev halleri
ŞİPŞAK

"ANNE EVLAT AŞKI"

 1
  • 2 "Doğum yapmadan 5 dakika önce..."
  • 3 Öldükten sonraki 10 dakika görüntülendi!
  • 4 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!