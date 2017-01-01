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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Babasının kullandığı kamyonetin altında kalan çocuk öldü

18 Nisan 2017 Salı, 18:42

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, babasının kullandığı kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde Z.D (28), evinin önünde kamyonetiyle 5 yaşındaki kızı N.B.D'ye çarptı.

Kamyonetle çocuğunu hastaneye götürmek isterken aracının yakıtı biten Z.D. sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada baba Z.D. hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı olduğu için olay yerinden kaçtı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anne G.D, hastanedeki kimlik sorgusunda hakkında çeşitli suçlardan arandığının tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı. Firari baba ise ilçe merkezinde saklandığı bir evde İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen karı-koca tutuklandı.

İmam Hatip Camisi'nde kılınan N.B.D.'nin cenazesi Granta Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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