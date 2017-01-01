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"4. Avrupa Ekoturizm Konferansı"

18 Nisan 2017 Salı, 18:46

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğinde, Safranbolu ilçesinde gerçekleştirilen "4. Avrupa Ekoturizm Konferansı" sona erdi.

KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Toplantı Salonu'nda yapılan değerlendirme ve kapanışta konuşan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, iki gün süren konferansın çok verimli geçtiğini söyledi.

Ekoturizmin ne olduğuna yönelik çok yoğun tartışmalar yapıldığını ifade eden Alaeddinoğlu, "Bir karar verilemedi. Çünkü ekoturizm çok şey, bazen hiçbir şey. Niye hiçbir şey, niye çok şey? Çünkü 'özel ilgi, alternatif turizm.' diyoruz. Bugün dünya üzerinde 1,2 milyar insan turizme katılıyor. Hepsinin özel ilgisi farklı. O zaman şöyle diyebilir miyiz? '1.2 milyar farklı özel ilgi var. Özel ilgi turizmi var.' diyebiliriz. Turizm bundan sonra daha şekillenecek, çeşitlenecek karşımıza çıkacak." diye konuştu.

"Eğer bir yeri turizme açıyorsanız, siz ekoturizmi o yörede yaşayan insanlarla gerçekleştirmek zorundasınız." diyen Alaeddinoğlu, şöyle konuştu:

"Ekoturizm bir para kazanım aracı değildir. Ekoturizmi ortaya koyarken veya bir şekilde insanların buradan beklentilerini karşılamaya çalışırken, yöre insanını dışlayamazsınız. Bu turizm çeşidi o insanlarla birlikte yapılmalı, o insanlara rağmen değil. Evet, yanlış uygulamalar var, bizde yapıldığı gibi. Türkiye'nin çok farklı noktalarında birçok ekoturizme konu olan saha artık ekoturizm olmaktan çıkmış, kitle turizm alanına dönüşmüş. Ayder'e gittiğinizde kendinizi Marmaris'te gibi hissediyor musunuz? Evet. Diyebilir misiniz Ayder ekoturizm sahası? Hayır."

Yeni nesil turist olduğunu aktaran Alaeddinoğlu, "Artık temel motivasyonları yöneliş olan, kaçış değil. Yani kentin o yoğun temposundan kaçan insanlar değil, bilerek, isteyerek belli alanlara gidip orayı deneyimlemek, orayı yaşamak, içselleştirmek, kendini zenginleştirmek isteyen turistler var. Dolayısıyla biz bu turistlere yönelik yeni turizm hareketleri ama bahsettiğimiz çerçevede, çünkü onların beklentileri bu." değerlendirmesinde bulundu.

Estonya, Polonya, Hırvatistan, Suudi Arabistan, Litvanya, Gürcistan ve Türkiye'den 120 katılımcıyla 2 gün süren konferansın son gününde paralel oturumlar ile "Türkiye'de Ekoturizmin Geliştirilmesi İçin Yol Haritası Ne Olmalı?" konulu paneli yapıldı.

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