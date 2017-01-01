18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oluyor

18 Nisan 2017 Salı, 19:02
Şanlıurfa'da sağanak ve dolu etkili oluyor

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da sağanak ve dolu günlük yaşamı etkiledi.

Kentte öğleden sonra aralıklarla yağan yağmur, akşam doluya dönüştü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Fındık büyüklüğünde yağan dolu, caddeleri beyaza bürüdü. Şiddetli yağış nedeniyle caddelerde su birikintilerinin oluşması nedeniyle sürücüler, araçlarını hareket ettirmekte zorlandı. Bazı yayalar ayakkabılarını çıkararak yürümeyi tercih etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Balıklıgöl'ün su taşkınlarından etkilenmemesi için yerleşke çevresinde rögarları vidanjörle açmak için çalışma başlattı.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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