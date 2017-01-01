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YEREL HABERLER  / AMASYA HABERLERİ
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Öldürdüğü oğlunun cenazesinde taziyeleri kabul etmiş

18 Nisan 2017 Salı, 19:35
Öldürdüğü oğlunun cenazesinde taziyeleri kabul etmiş

AMASYA (AA) - Amasya'nın Merzifon ilçesinde oğlunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan baba ve arkadaşı tutuklandı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yakacık köyü yakınlarında bulunan erkek cesedinin, aynı tarihlerde hakkında kayıp başvurusunda bulunulan Yıldıray Y'ye ait olduğunu belirledi.

Soruşturma kapsamında bölgede bulunan MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, Yıldıray Y'nin babası Hasan Y. (60) ve arkadaşı Sadi E’nin aynı tarihlerde cesedin bulunduğu mevkiye araçla gittiklerini tespit etti. Bunun üzerine baba Hasan Y. ve anne Hanife Y. ile Sadi E. gözaltına alındı.

Cinayet zanlısı baba Hasan Y'nin jandarmadaki ifadesinde, oğluyla arasında bir süredir husumet olduğunu, oğlunun sürekli annesini dövdüğünü bu nedenle tartıştıklarını, olay günü de bir anlık sinirle plan yapıp, oğlunu tabancayla öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan baba Hasan Y. ve arkadaşı Sadi E. tutuklandı. Anne Hanife Y. ise serbest bırakıldı.

Bu arada, Hasan Y'nin Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunarak, "Oğlumdan 3 gündür haber alamıyorum, telefona da cevap vermiyor." dediği ve oğlunun cenaze törenine katılarak taziyeleri kabul ettiği belirlendi.

Yakacık köyü yakınlarında 2 Nisan'da bir erkek cesedi bulunmuş, jandarma ekiplerince olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

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