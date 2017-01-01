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Maçın ardından

18 Nisan 2017 Salı, 19:44


SİVAS (AA) - Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TFF 1. Lig'de Ümraniyespor ile yaptıkları ve 0-0 berabere kaldıkları maçta takımının sergilediği oyundan memnun olduğunu belirterek, "Böyle oynamaya devam edersek önümüzdeki maçları kazanırız. Biz bu ligin şampiyonu oluruz diye düşünüyorum." dedi.

Aybaba, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuna kötü başladıklarını ve konsantre olamadıklarını söyledi.

Rakiplerinin ilk 15 dakikada 2-3 pozisyon bulduğunu belirten Aybaba, sonra oyunu kendi lehlerine çevirdiklerini ve iyi oynamaya başladıklarını dile getirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında inanılmaz bir mücadele olduğuna işaret eden Aybaba, "Çok pozisyona girdik, çok iyi oynadık ama futbol bu atacaksınız, atmadığınız zaman sorun yaşıyorsunuz. Arkadaşlarımı kutluyorum, böyle oynamaya devam edersek önümüzdeki maçları kazanırız. Biz bu ligin şampiyonu oluruz diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemlerini de eleştiren Aybaba, "Son maçlara girildiğinde kararlarında biraz daha dikkatli, biraz daha kontrollü, biraz daha ortada bir maç yönetmelerini bekliyoruz." diye konuştu.

Futbolcu Burhan Eşer'in oyundan alınırken tepki göstermesinin sorulması üzerine ise Aybaba, futbolcunun hem kendisinden hem de arkadaşlarından özür dilediğini belirtti.

Ligde gelecek hafta Eskişehirspor ile karşılaşacaklarını ve bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başlayacaklarını aktaran Aybaba, şunları kaydetti:

"Elimizdeki kadro ile en iyi verimi çıkarmaya çalışıyoruz. Karşılaşmada futbol adına çok iyi bir verim çıktı, keşke golle süslenseydi, 3 puan olsaydı o zaman tadına doyum olmayacaktı. Ama futbol bu yapacağımız bir şey yok. Her maç final, rakiplerimiz kaybediyor, biz berabere kalıyoruz. Herhalde kimsenin 'şu kadar maçı kazanarak gideceğiz' diye bir planı yoktur. Onun için her hafta değişerek devam edecektir diye düşünüyorum."


- Ümraniyespor cephesi


Ümraniyespor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise güçlü bir rakibe karşı mücadele ettiklerini vurguladı.

Sivasspor'un Süper Lig ayarında bir takım olduğunu ileri süren Sözeri, oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyledi.

Rakibe çok açık vermeden oynadıklarına işaret eden Sözeri, "Maçın ilk 5 dakikasında inanılmaz 3 tane çok net pozisyon bulduk. Belki maçı o an koparabilirdik, oyunun ilk yarısı istediğimiz şekilde geçti." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise rakiplerinin biraz daha iştahlı ve baskılı oynadığını anlatan Sözeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İleride top tutamamamız en büyük eksiğimizdi. Zaman zaman basit hatalar yaptık ve pozisyonlar verdik. Sonuçta baktığımız zaman 6 puanlık bir maçtan yenilmeden dönmek çok önemliydi. İlk 2 hedefimiz sürüyor, yenilseydik ilk 2 çok zor olacaktı. Yenilmeden dönmek sevindirici. Sivasspor'u kutluyorum, bundan sonraki maçlarında başarı diliyorum. Seyircisi çok arzulu ve takımı çok ittiler. Neresinden bakarsanız bakın çok iyi mücadele oldu. Oyuncularımı da böyle önemli bir deplasmandan önemli 1 puan aldıkları için kutluyorum."

Ligde 6 maç kaldığını ve Ümraniyespor'un yenilmezlik serisinin 8 maça çıktığını belirten Sözeri, "Ortalama 2 puanla gidiyoruz ve yenilmeden bu maçları devam ettirirsek, göreve geldiğimizde 3 puanla sonuncu olan takımla bir mucizeye imza atacağız." diyerek sözlerini tamamladı.


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