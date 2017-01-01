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Denizli'de FETÖ'nün emniyet yapılanması davası

18 Nisan 2017 Salı, 20:24

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyetteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 32'si tutuklu 44 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Tutuklu sanıklardan eski Babadağ Emniyet Amir Vekili Murat Selçuk, savunmasında, 15 Temmuz gecesi saat 22.15 sularında Boğaziçi Köprüsü'ndeki askeri hareketliliği duyduğunu, kendisine görevinin başına geçmesi için herhangi bir talimat gelmediğini söyledi.

O gece Isparta'dan gelecek oğlunu almak için saat 23.00 civarında otogara gittiğini, Kaymakam Nebi Çanga'nın kendisini arayıp iki koruma istediğini ancak "Herhangi bir telaşa, korkuya girmeyin, panik yapmayın." dediğini öne sürdü.

Nöbetçi grup amir vekilini arayarak kaymakamın talimatını ilettiğini ifade eden Selçuk, "Evde göreve çağrılacakmış gibi hazırlanıp bekledim. İlçe Jandarma Komutanı aradı, 'Herhangi bir telaşa gerek yok, polisler bizim kardeşimiz' dedi. O gece görevimin başına geçmek için üstlerimden talimat bekledim, herhangi bir emir gelmedi. Bir süre sonra Denizli'deki evimden Babadağ'a görevimin başına geçmek üzere gittim. Babadağ'da durum normaldi, kimseye emir ve talimat vermedim." dedi.

Mahkeme Başkanı'nın, "Kaymakamın koruma talep etmesi durumun normal olmadığını göstermiyor mu?" sorusuna Selçuk, "Asayiş normal olarak devam etti." diye savunma yaptı.

"ByLock" kullandığı iddiasını kabul etmeyen Selçuk, elde edilen delillerin hukuki olmadığını öne sürdü.

Tutuklu sanıklardan eski Havaalanı Şube Müdürü Murat Onaylı da yıllarca bomba imha uzmanı olarak görev yaptığını, 15 Temmuz gecesi uçakların Çardak Havaalanı'na inmemesi ve kimseye zarar gelmemesi için mücadele ettiğini savundu.

Örgüt üyeliği suçlamasını kabul etmeyen Onaylı, telefonunda ByLock programı tespit edildiği iddiasıyla ilgili kesinlikle böyle bir program kullanmadığını öne sürdü.

Savunma yapan tutuksuz sanık eski polis memuru Murat Y. de Bylock kullandığı iddiasını kabul etmediğini söyledi.

Duruşmaya yarın, sanık savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

Aralarında 3. ve 4. sınıf emniyet müdürleri, emniyet amirleri ve polis memurlarının bulunduğu sanıklar hakkında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek suçlarından dava açılmıştı.

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