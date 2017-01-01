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ADANA (AA) - Adana Demirspor Yardımcı Antrenörü Çağdaş Mavioğlu, TFF 1. Lig'in 28. haftasında 2-1 yenildikleri Giresunspor maçına ilişkin, "Karşılaşmayı 11 kişi tamamlasak skor böyle olmayabilirdi, galip ayrılırdık diye düşünüyorum." dedi.

Cezası bulunan teknik direktör Engin İpekoğlu'nun yerine maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Mavioğlu, oyunun ilk yarısında savunma anlamında doğru işleri kısmen yaptıklarını, hücumda ise çalıştıkları ve istedikleri şeyleri gerçekleştiremediklerini söyledi.

Buna rağmen ilk yarıda golü bulduklarını kaydeden Mavioğlu, "İlk yarının son dakikalarında 10 kişi kaldık. İkinci devre 10 kişiyle skoru tutup, kontra ataklarla 2. golü bulabileceğimize inanıyorduk. Fakat bir anda konsantrasyon eksikliği, zihinsel ve bedensel yorgunluklar nedeniyle 2 dakika içerisinde 2 gol yedik. Tabii bu maçtan önce düşünmediğimiz bir skor. Yapacağımız bir şey yok, üzgünüz. Karşılaşmayı 11 kişi tamamlasak skor böyle olmayabilirdi, galip ayrılırdık diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





- Giresunspor cephesi





Giresunspor Teknik Direktörü Yücel İldiz ise maçın zor geçeceğini bildiklerini, buna göre göre hazırlandıklarını belirtti.

Son zamanlarda deplasmanlarda iyi performans sergilemediklerini anlatan İldiz, "Geçen hafta kazanarak bunları telafi ettik. Bu maç bizim için çok önemliydi. Her maç final olduğu için burada beraberlik bile işimize yaramayabilirdi. Bu koşullar altında başladığımız maçın ilk 15 dakikasında istediğimiz gibi oynadık. İyi oynadığımız dakikalarda bir anlık dalgınlıkta Pote golü yaptı. Bu da bizi zor durumda bıraktı. Sonra tekrar oyuna hakim olduk. Devre sonuna kadar pozisyonlar kaçırdık. Ama istekli ve arzuluyduk. Bu maçı kaybetseydik çok üzülürdük. 3 puanın yanında oyuncularımın isteği ve performansı beni mutlu etti." değerlendirmesini yaptı.



