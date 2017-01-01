Futbol: TFF 1. Lig

Stat: Malatya İnönü
Hakemler: Ali Palabıyık, Mehmet Cem Satman, Kerem Ersoy
Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Caner Arıcı, Sedat Ağçay, Pereira, İrfan Başaran (Dk. 46 Ayite), Eren Tozlu, Sadık Çiftpınar, Dialiba, Murat Akça, Ferhat Kiraz (Dk. 72 Mba), Murat Yıldırım (Dk. 83 Ahmet Aras)
Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 79 Dorukhan Toköz), Uğur İnceman, Axel Meye (Dk. 70 Ofoedu), Erkan Zengin, Tarık Çamdal, Akaminko, Hakan Çinemre, Hürriyet Gücer, Kamil Ahmet Çörekçi, Bruno Mezenga
Goller: Dk, 19 Erkan Zengin (penaltıdan), Dk. 54 Bruno Mezenga (Eskişehirspor), Dk. 87 Ahmet Aras (Evkur Yeni Malatyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 74 Eren Tozlu (Evkur Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 13 Ferhat Kiraz, Dk. 18 Ertaç Özbir, Dk. 34 Caner Arıcı, Dk. 76 Sadık Çiftpınar, Dk. 90+4 Ahmet Aras (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 48 Bruno Mezenga, Dk. 65 Kamil Ahmet Çörekçi, Dk. 87 Hürriyet Gücer, Dk. 90+2 Boffin (Eskişehirspor)
MALATYA (AA) - TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-1 yendi.