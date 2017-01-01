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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Kilis'te iş yerinden hırsızlık iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

18 Nisan 2017 Salı, 20:39

KİLİS (AA) - Kilis'te, iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, A.F. polise, Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi Ünverdi Caddesi’ndeki tuhafiye dükkanında hırsız olduğu ihbarını yaptı.

Olay yerine giden polis ekipleri, İ.C.K ve M.Ç'yi suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan İ.C.K ve M.Ç, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan Mehmet Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Kısa Ömer Sokak'taki olayda ise bir kuaförden hırsızlık yaptığı iddiasıyla M.G ve M.S.T gözaltına alındı.

Şüphelilerden M.S.T'nin ikametinde yapılan aramada, 2 klima, 1 televizyon ele geçirildi.

Klima ve televizyonun farklı tarihlerde meydana gelen üç ayrı hırsızlık olayında çalınan eşyalar olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M. S.T, çıkartıldığı mahkemece tutuklanırken, M.G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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