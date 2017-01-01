Karabük merkezli FETÖ/PDY operasyonu

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KARABÜK (AA) - Karabük merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 12 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10'u muvazzaf asker 13 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen şüpheliler, savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edildi.

Şüphelilerden A.Ç, Ş.Ö, M.Ç, Ş.Ö, K.O, A.C, E.D. ve R.İ tutuklanırken, C.S, O.E, R.V, M.Ç. ve H.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 7 Nisan'da Karabük, Amasya, Mardin, Muş, Kırklareli, İzmir, Şırnak, Tekirdağ, Kocaeli, Konya, İstanbul ve Malatya'da örgütün "mahrem" yapılanmasına yönelik bazı adreslere düzenlenen operasyonlarda, muvazzaf üsteğmenler A.Ç. ve O.E, teğmenler Ş.Ö, M.Ç, Ş.Ö. ve K.O, astsubaylar A.C, R.V, C.S. ve E.D. ile H.K, R.İ. ve M.Ç. gözaltına alınmıştı.