18 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

18 Nisan 2017 Salı, 21:55
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ramazan Kodal (23) yönetimindeki 48 JA 720 plakalı motosiklet, Fethiye-Muğla yolunun çalışma nedeniyle trafiğe kapatılan kısmındaki kavşakta dönüş yaparken, Fethiye Belediyesine ait, Murat Can Öztürk (25) idaresindeki 48 PN 350 plakalı sulama tankeriyle çarpıştı.

Kodal olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Mert Uçak (23) yaralandı.

Fethiye Esnaf Hastanesine kaldırılan Uçak, buradaki ilk müdahalenin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Uçak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tanker sürücüsü Öztürk, olayın ardından gözaltına alındı.

Öte yandan, duble yolun çalışma nedeniyle trafiğe kapalı olan kısmında uyarı levhasının bulunmadığı iddia edildi.


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