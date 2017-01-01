Cuntacılıkla suçlanan eski Kurmay Binbaşı Genç'in "FETÖ" davası

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ERZURUM (AA) - Erzurum'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimi gecesi izni bitmeden kente dönüp kalkışmada bulunan kişilerle telefonda görüştüğü ve olay gecesi görev yerine gitmediği iddia edilen dönemin Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü eski Jandarma Kurmay Binbaşı Sancar Genç'in "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Sancar Genç ile sanık avukatı Üzeyir Termeli katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Genç, suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Şüphe üzerine meslekten ihraç edildiğini iddia eden Genç, "6 Temmuz'dan itibaren 15 günlüğüne izne ayrıldım. Eşimin ailesiyle İzmir'e gittik. 10 günlük tatil yeri kiralamıştık. Tatilde eşimin annesiyle tartıştık. Eşim de annesinden taraf oldu. Huzursuzluk daha fazla olmasın diye ben erkenden Erzurum'a geldim." dedi.

Genç, darbe gecesi olayları televizyondan izlediğini anlatarak, "Olayların İstanbul ve Ankara'da yaşandığını gördüm. Erzurum'da ekranlarda bir şey olduğunu göremeyince bir şey yoktur diye düşündüm. O gece televizyon karşısında uyuya kalmışım. Aramaları duymadım. FETÖ mensupları gibi sık sık telefon değişmedim. Zaten 'ByLock' programı yok neden değiştireyim." diye konuştu.

Evinde bulunan 1 dolarların da kendisine ait olmadığını ileri süren Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay gününden 10 gün sonra evimde bulunan dolarlar yeğenimin düğününde saçılan ve oğlumun alıp sakladığı paralardır. Benim o paralardan haberim yoktu. Bunların bir özelliği olsaydı o dönem 1 dolarların FETÖ'yle bağlantılı olduğunu görmüştüm. O arada yırtar yok ederdim. Bu durum dolarların benim için bir anlamının olmadığının göstergesidir. Hiçbir surette örgütle bağlantım olmadı, evlerinde kalmadım. FETÖ/PDY'de astlık üstlük ilişkim olmadı. Bağlantım olsa benden sorumlu bir abim olurdu. Ne ben ne de ailem bu cemaate sempati duymamıştır. Adıma kayıtlı telefonu yaklaşık 10 yıldır eşim kullanıyor. 15 Temmuz'da Murat Yılmaz ile yapılan görüşme eşimle Yılmaz'ın eşi arasında olan görüşmedir. FETÖ'cü olsam o gece kışlada olmam, askeri kışkırtmam ve olaylara dahil olmam gerekmez mi?"

Tanık Astsubay Hacı Ahmet Kalın ise beyanında darbe gecesi Genç ile bir görüşmesinin olmadığını söyledi.

Genç ile aynı birimde çalıştıklarını anlatan Kalın, şöyle dedi:

"Daha önce komutanımız izinde olsa dahi önemli gelişmelerden haberi olması yönünde talimat vermişti. Ben de bundan dolayı gece 2 kere aradım ama ulaşamadım. Sabah izinlerin iptal edildiği ve Genç'e haber vermem söylendi. Ben 7.30 gibi aradım ama kendisine ulaşamadım sonra kendisi geri döndü. Telefonda bana 'Gündüz denize gitmiştim, çok yorulmuşum' dedi. Ben de telefonda izinden dönmesi gerektiğini söyledim. Telefonda bana hangi ilde olduğuna, nerede olduğuna dair bir şey söylemedi."

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu olarak yargılanan ve dönemin Jandarma Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olarak görev yapan eski Jandarma Kurmay Binbaşı Sancar Genç'in evindeki aramada 3 adet 1 dolar ele geçirildiği belirtiliyor.

İddianamede, Genç'in 6 Temmuz 2016'dan itibaren 15 günlük yıllık izne ayrılıp ailesiyle tatile çıktığı ve tatilde kayınvalidesiyle çıkan tartışma sonucu eşinin de annesinden taraf olması nedeniyle 13 Temmuz'da Erzurum'a döndüğü belirtilerek, Erzurum'a döndüğünü kimseye haber vermediği anlatılıyor.

Genç'in darbe girişimi gecesi telefonla aranmasına rağmen cevap vermediği, nöbetçi Astsubay Hacı Ahmet Kalın'ın gece "Komutanım inzibat askerleri Albay Murat Koçak, Binbaşı Murat Yılmaz, Binbaşı Mehmet Karaman ve Yarbay Yaşar Buçkun'u gözaltına aldılar" şeklindeki mesajına cevap vermediği anlatılan iddianamede, Genç'in sabah saatlerinde Kalın'a geri dönerek "Gündüz denize gitmiştim, çok yorulmuştum bu yüzden gece uyuyakalmışım. Mesajını yeni gördüm, ne oldu?" diye sorduğu belirtiliyor.

İddianamede, Genç'in 16 Temmuz'da görev yaptığı şubeye geldiğinde kendisini karşılayan nöbetçi Astsubay Ali Sarıbaş'ın "İyi gelmişsiniz" şeklindeki sözlerine "Biraz erken çıktım, biraz da gaza fazla bastım" şeklinde karşılık verdiği dile getiriliyor.

Genç'in, 15 Temmuz gecesi izinli olmasına rağmen kendi hattından İl Jandarma Komutanlığına ait sabit telefon numarasını aradığı ve görüşme yapmasına rağmen görev yerine gitmediği anlatılan iddianamede, Genç'in birlikte görev yaptığı nöbetçi Astsubay Kalın'ın gece saatlerindeki telefonla aramalarına cevap vermeyerek 15 Temmuz gecesi Erzurum'da darbe girişiminde bulunmaya çalışan Murat Koçak ve Murat Yılmaz ile iş birliği içerisinde olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede, kalkışma girişiminin başarılı olamaması üzerine görev yaptığı şube müdürlüğüne hiçbir şey olmamış gibi gidip nöbetçi astsubayın yaşanan olayları anlatmaya çalışmasına rağmen gayriihtiyari dinleyerek cevap vermediği ve odasına gittiği anlatılan iddianamede, sanığın "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.