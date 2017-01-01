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YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
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Ordu'da "Tiyatro Festivali" başladı

18 Nisan 2017 Salı, 23:05
Ordu'da "Tiyatro Festivali" başladı

ORDU (AA) - Ordu Üniversitesi (ODÜ) tarafından "8. Tiyatro Festivali" düzenlendi.

Üniversitenin Tiyatro Kulübünce geleneksel olarak gerçekleştirilen festivalin ilk gününde, "Yedi Kocalı Hürmüz" adlı oyun sahnelendi.

Sadık Şendil'in yazdığı, Tiyatrodü'nün hazırladığı oyun, Cumhuriyet Yerleşkesi Morfoloji Binası Konferans Salonu'nda, seyircilerle buluştu.

İki perdelik oyunda, Ahmet Kurt, Gamze Sincak, Ayşenur Işkın, İmgesu Polat, Cem Aydoğan, Göksel Yıldırım, Resul Ekrem Demir, Alperen Karabıyık, Talip Keskin, Ozan Karababa ve Seda Dikmen rol aldı.

Geleneksel Türk Tiyatrosu'nun seçkin örneklerinden olan oyun, izleyicilerin beğenini kazandı.

Cumartesi günü sona erecek festivalde, Ayyar Hamza, Azizname, İki Efendinin Uşağı ile Entrikalı Dolap Komedyası isimli oyunlar da sahnelenecek.

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