18 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BATMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Batman'da iş yerinde yangın

18 Nisan 2017 Salı, 23:36
Batman'da iş yerinde yangın

BATMAN (AA) - Batman'da ayakkabı mağazasında çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Meydan Mahallesi Gülistan Caddesi'nde Abdulkadir Altsoy'a ait iki katlı ayakkabı mağazasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İş yerinden alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne iletti.

Alevlerin mağazanın üstündeki evler ile çevre binalara sıçrama ihtimaline karşı söz konusu yerlerde oturanlar tahliye edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucu mağazada hasar oluştu.

İş yeri kullanılamaz hale gelen Abdulkadir Altsoy, sinir krizi geçirdi. Altsoy'a olay yerindeki 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



İLGİLİ HABERLER
Dal güvesine karşı bioteknik mücadele
YEREL

DAL GÜVESİNE KARŞI BİOTEKNİK MÜCADELE
Evet Platformu faaliyetlerine son verdi
YEREL

EVET PLATFORMU FAALİYETLERİNE SON VERDİ
Zeynel Bey Türbesi'nin taşınması ertelendi
YEREL

ZEYNEL BEY TÜRBESİ'NİN TAŞINMASI ERTELENDİ
Batman'da 58 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

BATMAN'DA 58 BİN TL DEĞERİNDE KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Sason ve Kozluk ilçelerinde kapanan köy yolları ulaşıma açıldı
YEREL

SASON VE KOZLUK İLÇELERİNDE KAPANAN KÖY YOLLARI ULAŞIMA AÇILDI
Hasta seçmeni almaya giden araçlar taşlandı
YEREL

HASTA SEÇMENİ ALMAYA GİDEN ARAÇLAR TAŞLANDI
Sason'da çilekler için soğuk hava deposu yapılacak
YEREL

SASON'DA ÇİLEKLER İÇİN SOĞUK HAVA DEPOSU YAPILACAK
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin ev halleri
ŞİPŞAK

"ANNE EVLAT AŞKI"

 1
  • 2 "Doğum yapmadan 5 dakika önce..."
  • 3 Öldükten sonraki 10 dakika görüntülendi!
  • 4 Dalış sırasında bulduğu kutuyu açınca hayatının şokunu yaşadı!