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Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi

18 Nisan 2017 Salı, 23:47

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen "Sikorsky" tipi polis helikopterinin enkazına ulaşabilmek için jandarma ile Tunceli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin, olumsuz hava koşullarında büyük bir mücadele verdikleri öğrenildi.

Pülümür ilçesinden 11.40'ta havalanan polis helikopterinden, kalkışından kısa süre sonra sinyal alımı kesilince, helikoptere ulaşılması amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İlçenin 2 bin 500 metre yüksekliğinde kırsala düştüğü tespit edilen helikopterin koordinatları belirlendi.

Tespit edilen alana, Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri ve ambulansların yanı sıra Tunceli AFAD ekipleri sevk edildi. Bu ekiplere destek olunması amacıyla Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Bingöl ve Erzurum'dan, tırmanma ve dağcılık alanında uzman çok sayıda personel olay yerine gönderildi.

- İş makineleri tırlarla gitti

Kazanın yaşandığı bölgeye ilk olarak JÖH timlerinden oluşan ekipler ve Tunceli AFAD ekibi ulaştı. Helikopterde bulunanların şehit olduğu tespit edilerek, şehitlerin naaşlarının bölgeden alınması için diğer AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekiplerinden destek istenildi.

Bölgeye gelen takviye ekipler de olay yerine ulaşmak için büyük çaba gösterdi. Takviye ekiplerin ulaştırılması amacıyla tırlarla bölgeye taşınan iş makineleri, kar nedeniyle kapanan yolları açtı ve ekiplerin kazanın yaşandığı bölgeye yaklaşması sağlandı.

Araç yolu olmadığı için geri kalan yolu yürüyerek enkaza ulaşmaya çalışan takviye arama kurtarma ekipleri, kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti ve geri dönmek zorunda kaldı.

- Takviye JÖH ve JAK timi devreye girdi

Bunun üzerine, takviye JÖH ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri devreye girdi.

Çok sayıda jandarma timi, arazi araçları ve kar motorlarıyla bölgeye ulaşmak için yola koyuldu.

Erzincan AFAD Arama Kurtarma Şefi Ercan İlter de gazetecilere yaptığı açıklamada, olay yerine ulaşmak için yola çıktıklarını, ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle bölgeye ulaşamadıklarını söyledi.


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