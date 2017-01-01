19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TUNCELİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 08:40

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen "Sikorsky" tipi polis helikopterinin enkazındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından şehitlerin cenazeleri 2 askeri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Düşen helikopterle ilgili dün gece ara verilen çalışmalar sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Kaza kırım ekibi enkaza ulaşarak çalışmalarını tamamladı.

UMKE ve bölgedeki askeri birlikler tarafından enkazdan çıkarılan şehitlerin cenazeleri 2 askeri helikopterle Elazığ Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.


İLGİLİ HABERLER
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
DERLEME - &quot;Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi&quot; başlıklı haberlerimizi derleyerek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
YEREL

DERLEME - "TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ" BAŞLIKLI HABERLERİMİZİ DERLEYEREK YENİDEN YAYIMLIYORUZ. SAYGILARIMIZLA. AA

Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ

Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen polis helikopterinin enkazına ulaşıldığı, içerisindeki 12 kişinin şehit olduğu bildirildi.
YEREL

TUNCELİ'NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE DÜŞEN POLİS HELİKOPTERİNİN ENKAZINA ULAŞILDIĞI, İÇERİSİNDEKİ 12 KİŞİNİN ŞEHİT OLDUĞU BİLDİRİLDİ.
Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİYLE İRTİBATIN KESİLMESİ
Tunceli'de polis helikopteriyle irtibatın kesilmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİYLE İRTİBATIN KESİLMESİ
Tunceli'de polis helikopteri ile irtibatın kesilmesi
YEREL

TUNCELİ'DE POLİS HELİKOPTERİ İLE İRTİBATIN KESİLMESİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Gökhan Seven'den Seda Tosun'un iddialarına açıklama
ŞİPŞAK

"KENDİMİ DOĞRAMIŞIM, VARSA İSPATI BUYURSUN"

 1
  • 2 Bir muz ve yumurtayı toprağa gömdü, bakın ne oldu?
  • 3 Mısır'da öyle bir şey bulundu ki!
  • 4 Gerginlik sürüyor: Durmayacağız, pes etmeyeceğiz