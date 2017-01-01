Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi

TUNCELİ (AA) - Tunceli Valiliğince, Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen "Sikorsky" tipi polis helikopterinin enkazından şehitlerin cenazelerinin çıkartıldığı belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, dün Pülümür ilçesinde düşen helikopterde olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildiği anımsatılarak, şunlar kaydedildi:
"12 şehidimizin naaşları, olumsuz hava şartlarının düzelmesi üzerine, sabah saat 06.00'da başlayan çalışmalar neticesinde, arama kurtarma ekipleri, Cumhuriyet Savcısı ve Olay yeri inceleme ekipleri nezaretinde helikopter enkazından çıkarılarak Elazığ Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir."