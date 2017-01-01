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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:19

BURSA (AA) - Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, "ByLock" kullandığı belirlenen 4'ü eski polis, 14 kişi gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen 5'i eski polis 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Ankara, İstanbul ve Balıkesir'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 eski polis ile 10 yakını gözaltına alındı.

"ByLock" kullandığı tespit edilen şüpheliler, Emniyete getirildi. Şüpheli bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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