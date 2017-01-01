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Trabzonspor'un yeni stadını kiralama görüşmeleri

19 Nisan 2017 Çarşamba, 10:28

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü, Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde yer alan yeni stadyumunun tahsisi konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiğini borsaya bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'nin Borsa İstanbul'a gönderdiği, Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akyazı Şenol Güneş Spor Kompleksinde yer alan yeni stadyumun şirketimize uzun süreli tahsisi konusunda, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile görüşmeler devam etmektedir. Stadyumun isim hakkı ve diğer reklam, sponsorluk yatırımları konusunda Medical Park Sağlık Hizmetleri AŞ ile olan resmi görüşmeler neticelendiğinde oluşacak nihai sonuç kamuoyu ile paylaşılacaktır."


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