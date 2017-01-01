Gaziantep Ticaret Borsası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsasında Antep fıstığının kilogramı 23,50-24,00 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Antep fıstığı (kırmızı kabuklu)
|kg
|22,00
|22,70
|Antep fıstığı
|kg
|23,50
|24,00
|Antep fıstığı (kavrulmuş)
|kg
|28,46
|30,50
|Antep fıstığı (çifte kavrulmuş)
|kg
|26,00
|26,00
|Antep fıstığı (iç)
|kg
|63,00
|63,00
|Antep fıstığı (kırmızı iç)
|kg
|53,00
|58,00
|Buğday (ekmeklik)
|kg
|1,05
|1,15
|Mısır
|kg
|0,89
|0,90
|Bulgur (Çekilmiş)
|kg
|1,34
|1,45
|Biber (kırmızı)
|kg
|9,70
|10,00