19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Avcılardan yaban hayvanları için rehabilitasyon merkezi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:26

TEKİRDAĞ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Tekirdağ'da avcılar tarafından yaptırılan "Yaban Hayvanları Rehabilitasyon Merkezinde, doğada bulunan yaralı yaban hayvanları tedavi ediliyor.

Tekirdağ Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü bahçesindeki merkezde, şimdiye kadar doğada yaralı olarak bulunan ördek, kaz, leylek, şahin, kartal, sülün, tavşan, martı, puhu kuşu, karaca, gelincik, yaban kedisi gibi hayvanların tedavileri gerçekleştirildi.

Beş yıl önce yaptırılan ve bugüne kadar 400 hayvanın tedavi edilerek tekrar tabiata uyumlarının sağlandığı merkezde, hayvanlar için havuz, 100 hayvanın barınacağı kafes, keklik, kuş ve diğer hayvanlar için ağaçlardan yapılmış bir alan yer alıyor.

AA muhabirine konuşan, Orman ve Su İşleri Bölge Müdürü Gökay İnal, rehabilitasyon merkezinin avcılar tarafından yaptırıldığını söyledi.

Yaraları ağır olmayan hayvanlara ilk müdahalenin merkezde yapıldığını ifade eden İnal, şöyle konuştu:

"Bu birimimizi, yaralı hayvanların ön pansumanlarını ve müdahalelerini yapıp, belirli bir süre rehabilite ettikten sonra tekrar doğaya kazandırmak üzere kurduk. Burası yaklaşık 50 metrekarelik bir alana sahip. Biraz küçük olduğu için mini rehabilitasyon merkezi diyebiliriz. Burada bir veteriner hekimimiz yok. Bundan dolayı ilk aşamalı müdahaleleri yapabiliyoruz. Belediyelerden gelen yetkililer, bu yaralı hayvanların ön pansumanlarını ve müdahalelerini yapıyor. Hayvanlar belirli bir süre rehabilite edildikten sonra tekrar doğaya kazandırılıyor. Ağır yaralı vak'alarla karşılaştığımız zaman İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine gönderiyoruz."

- "Hayvanlar evcilleşme gibi bir pozisyona düşebiliyor"

İnal, rehabilitasyon merkezinde hayvanları uzun süreli bulundurmak istemediklerini ve hayvanların hayat alanlarının tabiat olduğunu vurguladı.

Merkezin, bir anlamda avcıların merhametli yanlarının en iyi örneklerinden olduğunu ifade eden İnal, "Avcılarımızı sadece yaban hayvanları vuran bir kitle olarak görmek çok yanlış. En az bizim kadar avcılarımızın da hayvan konusunda hassasiyeti var." dedi.

Rehabilitasyon merkezi ile hayvanların kendi hassas ortamlarını oluşturmaya çalıştıklarını aktaran İnal, şunları kaydetti:

"Burada hayvanların temiz bir ortamda kalmalarını sağlıyoruz. Bu rehabilitasyon merkezinin kapasitesi 100 popülasyonu alabilir. Burada hayvanlar evcilleşme gibi bir pozisyona düşebiliyor. Tedavilerinden sonra buradaki hayvanlar doğaya bir şekilde adapte olup salınıyor. Tavşan, sülün ve ördeklerde hazır yemden dolayı evcilleşme oluyor. Biz bir iki gün içerisinde çözebileceğimiz vak'aları burada tutuyoruz. Çünkü uzun süreçli vak'alar için tıbbi müdahale gerekiyor. Bir an önce müdahale edilip doğaya kazandırmak için burada hayvanları fazla tutmuyoruz."

İnal, öğrencileri de rehabilitasyon merkezine beklediklerini ve yaban hayatı sevgisini öğrencilere aşılamak istediklerini bildirdi.

- "Hayvanlara sahip çıkıyoruz"

Tekirdağ Kara Avcıları Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Dernek Başkanı Erol Kumcu ise merkezin kurulmasında bütün avcıların emeğinin geçtiğini söyledi.

Rehabilitasyon merkezinin yapımında, avcıların birlik ve beraberlik içerisinde çalıştıklarını anlatan Kumcu, "Merkezin yapımı için avcılar demirinden tuttu, kaynağını yaptı, işçiliğini kendimiz yaptık diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Avcıların sadece ava odaklanmadığını, yaralı hayvanlara da sahip çıktıklarını ifade eden Kumcu, şöyle konuştu:

"Bizler avcılık yapıyoruz. Avcıyız ama doğaya çıktığımız zaman her avcı, avı vuran kişi değildir, bizler doğayı tanıyor, geziyoruz. Doğada yaralı bulduğumuz hayvanları getirip buraya bırakıyoruz. Burada tedavi görüyorlar, daha sonra tekrar doğaya salınıyorlar. Bizler avcı olarak, doğaya ve hayvanlara sahip çıkıyoruz. Herkesin de hayvanlara sahip çıkmasını istiyoruz. Bizim derneğimize üye 6 yüz kişi var ve bu avcıların hepsi avcılık ile ilgili belirlenen kurallara uyuyorlar. Hayvanlar da yardıma muhtaç. Biz illa hayvanı vurmayı değil, yardıma muhtaç hayvanlara her türlü yardım etmeyi istiyoruz."


İLGİLİ HABERLER
Aile içi şiddetti önleyici eğitimler
YEREL

AİLE İÇİ ŞİDDETTİ ÖNLEYİCİ EĞİTİMLER
İşyeri personeline afet bilinci eğitimi
YEREL

İŞYERİ PERSONELİNE AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ
8. Tarım ve İnsan Ulusal Fotoğraf sergisi açıldı
YEREL

8. TARIM VE İNSAN ULUSAL FOTOĞRAF SERGİSİ AÇILDI
TESKİ 2016 yılı iç paydaş anketi sonuçlandı
YEREL

TESKİ 2016 YILI İÇ PAYDAŞ ANKETİ SONUÇLANDI
Kombi bomba gibi patladı
YEREL

KOMBİ BOMBA GİBİ PATLADI
Tekirdağ'da metrekareye 45 kilogram yağış düştü
YEREL

TEKİRDAĞ'DA METREKAREYE 45 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ
Başkan Uyan: &quot;En kaliteli hizmeti en kısa ve ekonomik yoldan verme gayreti içerisindeyiz&quot;
YEREL

BAŞKAN UYAN: "EN KALİTELİ HİZMETİ EN KISA VE EKONOMİK YOLDAN VERME GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"
Bağcılıkta arazi çalışmaları devam ediyor
YEREL

BAĞCILIKTA ARAZİ ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Çevre kazanacak, atık ısı yeniden değerlendirilecek
YEREL

ÇEVRE KAZANACAK, ATIK ISI YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK
3. Süleymanpaşa çocuk şenliği başlıyor
YEREL

3. SÜLEYMANPAŞA ÇOCUK ŞENLİĞİ BAŞLIYOR
TRAKYAKA ihracata dönük desteklere devam ediyor
YEREL

TRAKYAKA İHRACATA DÖNÜK DESTEKLERE DEVAM EDİYOR
Süneyle mücadele çalışmaları
YEREL

SÜNEYLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI
Trakya'da tek 'Evet' Kapaklı'dan yüksek çıktı
YEREL

TRAKYA'DA TEK 'EVET' KAPAKLI'DAN YÜKSEK ÇIKTI
Topuz: &quot;Türkiye hedefindeki öncü sorumluluğunu bir kez daha tescillemiştir&quot;
YEREL

TOPUZ: "TÜRKİYE HEDEFİNDEKİ ÖNCÜ SORUMLULUĞUNU BİR KEZ DAHA TESCİLLEMİŞTİR"
İmam Hatipliler &quot;Allah ve Muhammed&quot; yazılı kokulu taş hazırladı
YEREL

İMAM HATİPLİLER "ALLAH VE MUHAMMED" YAZILI KOKULU TAŞ HAZIRLADI
FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyon
YEREL

FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA YÖNELİK OPERASYON

EN ÇOK OKUNANLAR
Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...
YAŞAM

BİR MUZ VE YUMURTAYI TOPRAĞA GÖMDÜ, BAKIN NE OLDU?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 'Yılan Hikayesi'nin Eleni'si şimdi ne yapıyor?