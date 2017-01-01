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Mardin'de sokağa çıkma yasağı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:29

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ve Dargeçit ilçelerindeki 7 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Midyat'a bağlı Yumurtalı, Marenka ve Doluca ile Dargeçit'in Tanyeri, Beğendi, Güvenli ve Yeşilöz mahallelerinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve içindeki malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceği kaydedildi.

Operasyon düzenlenecek bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince saat 08.00 itibarıyla 7 mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın yasağa uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir." ifadesi yer aldı.

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