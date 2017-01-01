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YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
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Tokat'ta FETÖ/PDY davası

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:40

TOKAT (AA) - Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) polis yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 12 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Tokat Ağır Ceza Mahkemesinde basına kapalı yapılan duruşmaya "FETÖ/PDY üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan eski emniyet şube müdürlerinden biri tutuksuz 12 sanık ile avukatları katıldı.

Bazılarının örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı iddia edilen sanıklar, duruşmada haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

Mahkemeye heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.



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