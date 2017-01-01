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Kars'ta FETÖ/PDY davası

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:43

KARS (AA) - Kars'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan ve ByLock kullanıcısı olan Kars İl Özel İdaresi eski personeli Muammer Bülbül, 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kars 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Muammer Bülbül ve avukatı katıldı.

Sanık Bülbül savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti Kars'taki ilk FETÖ/PDY davasını karara bağlayarak sanık Bülbül'e "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Bülbül'ün, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u yoğun olarak kullandığı, Banka Asya'ya terör örgütü liderinin talimatıyla para transferi yaptığı, çocuklarını örgüte ait okula kaydettirdiği, örgütle bağlantısının olduğu ve yardımda bulunduğu tespit edilmişti.

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