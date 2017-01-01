Aksaray'daki terör operasyonu

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AKSARAY (AA) - Aksaray'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan biri tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyon kapsamında sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları ve örgüt üyesi oldukları iddia edilen 3 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 9'a yükseldi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 Nisan'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezi ve Alayhanı köyünde yapılan operasyonda, 6 kişi gözaltına alınmış, yurt dışında bulunan 4 kişi için ise Sulh Ceza Hakimliğinden yakalama kararı çıkartılmıştı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 56 fişek ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmişti.