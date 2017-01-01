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YEREL HABERLER  / OSMANİYE HABERLERİ
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Amanos Dağları'nda bir terörist etkisiz hale getirildi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 11:47

OSMANİYE (AA) - Amanos Dağları'na düzenlenen hava harekatı sonrası yapılan arama tarama faaliyetlerinde bir PKK terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi.

Osmaniye Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Osmaniye mülki sınırları içerisinde yer alan Yarpuz köyü kırsalında 17 Nisan günü bir grup bölücü terör örgütü mensubunun tespit edilmesi üzerine, hava harekatı düzenlendiği ve bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"18 Nisan 2017 saat 01.00’den itibaren jandarma ve emniyet timleri arama ve tarama faaliyetlerine başlamış ve bir bölücü terör örgütü mensubu ölü ele geçirilmiştir. Operasyonda bir 5,56 mm çaplı M16 piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 5 şarjör, 5,56 çapında 189 fişek, 2 savunma tipi el bombası, 2 roketatar antitank mühimmatı, 2 roketatar mühimmatı sevk fişeği, sırt çantası, kütüklük ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesi kararlılıkla devam etmektedir."

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