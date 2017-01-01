Parkta uyuyan kişiyi ölü sandılar

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EDİRNE (AA) - Edirne'de parkta uyuyan adamı ölü sanan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şükrüpaşa Mahallesi 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda, hareketsiz şekilde yatan bir kişinin ölü olduğunu düşünen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan adamın uyuduğunu fark etti. Bir süre sonra uyanan adamın isminin Ali Özcan olduğu öğrenildi.

Kalacak yeri olmadığı için parkta yattığını söyleyen Özcan, polis ekipleriyle konuştuktan sonra parktan uzaklaştı.