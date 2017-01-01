19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Parkta uyuyan kişiyi ölü sandılar

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:07

EDİRNE (AA) - Edirne'de parkta uyuyan adamı ölü sanan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şükrüpaşa Mahallesi 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Şehitleri Parkı'nda, hareketsiz şekilde yatan bir kişinin ölü olduğunu düşünen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yerde yatan adamın uyuduğunu fark etti. Bir süre sonra uyanan adamın isminin Ali Özcan olduğu öğrenildi.

Kalacak yeri olmadığı için parkta yattığını söyleyen Özcan, polis ekipleriyle konuştuktan sonra parktan uzaklaştı.

İLGİLİ HABERLER
Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı'nda turizm sergisi
YEREL

EDİRNE TARİHİ ALİPAŞA ÇARŞISI'NDA TURİZM SERGİSİ
Edirne İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu'dan serzeniş
YEREL

EDİRNE İL KÜLTÜR TURİZM MÜDÜRÜ AHMET HACIOĞLU'DAN SERZENİŞ
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
YEREL

TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI

656. Kırkpınar akreditasyon başvuruları başladı
YEREL

656. KIRKPINAR AKREDİTASYON BAŞVURULARI BAŞLADI
'GÖLSU' projesi hayata geçiriliyor
YEREL

'GÖLSU' PROJESİ HAYATA GEÇİRİLİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Boşanan ünlü çiftler
FİSKOS

ÜNLÜ OYUNCU 4. KEZ BOŞANDI! EVLİLİĞİNİ ANNESİ DE KURTARAMADI

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Bir muz ve yumurtayı toprağa gömdü, bakın ne oldu?