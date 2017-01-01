Kadın postacı 1,5 yaşındaki kızıyla yarıştı

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MERSİN (AA) - Mersin'de gerçekleştirilen Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüşü seçmeleri için yapılan yarışta, bir kadın postacı zaman zaman piste giren 1,5 yaşındaki kızı Zeynep ile yarışıp birinci oldu.

Mersin PTT Başmüdürlüğünce koordine edilen, Adana, Hatay ve Kahramanmaraş başmüdürlüklerinden toplam 63 postacının katıldığı, Balkan Ülkeleri Posta Dağıtıcıları Yürüyüşü bölge seçmeleri, Nevin Yanıt Atletizm Kompleksi'nde yapıldı.

Kıyasıya geçen yarışta, 13 kadın ve 50 erkek postacı, birinci olmak için mücadele verdi. Kadınlarda birinciliği göğüsleyen ve zaman zaman piste giren 1,5 yaşındaki kızıyla yarışan 4 yıllık postacı Ayşe Yıldırım, zaferini kızı Zeynep ile kutladı.

Yarışın adından gazetecilere açıklama yapan Yıldırım, 2 yıl önce de yarışlarda birinci olduğunu, geçen yıl çocuğu olduğu için yarışlara katılamadığını söyledi.

Eşi ve kızının yarışta yanında olmasının kendisine ayrıca güç verdiğini belirten Yıldırım, "Kızımla koşmak çok güzel bir duyguydu. İki yıl önce de birinci olmuştum. Yine gururluyum." dedi.

Mersin PTT Başmüdürü Mustafa Kaplan da erkeklerin 10 kilometre, kadınların ise 5 kilometrelik parkurda yarıştığını aktararak şöyle konuştu:

"Yarışmanın sonucunda arkadaşlarımız derecelerine göre Genel Müdürlüğümüzün belirleyeceği Türkiye elemelerine katılacaklar. O elemelerde başarılı olan arkadaşlarımız ülkemizi temsil edecekler. Bunun esas amacı dağıtıcılar arasında sosyal dayanışmayı güçlendirmek, motivasyonunu sağlamak ve personel içgüdüsüne katkı sağlamak. Dünyada 1972 yılından itibaren, ülkemizde de 1981 yılından itibaren bu yürüyüş yarışmaları devam ediyor."

Kaplan, dağıtıcıların yarışlara hazırlık yapmaları için sabah ve akşam 1'er saat çalışmalarına izin verdiklerini kaydetti.