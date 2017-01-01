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YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
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Rize'de FETÖ/PDY soruşturması

19 Nisan 2017 Çarşamba, 12:30

RİZE (AA) - Rize'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 askerden 2'si tutuklandı.

Rize Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.B, A.K. ve B.K. adlı askerler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Y.B. ve B.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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