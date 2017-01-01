Roman gençlere müziği sevdiren proje

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EDİRNE (AA) - Zurna sanatçısı Ahmet Özden, "Geleceğimiz Müzik" projesi kapsamında Edirne'de gençlerle buluştu.

Roman vatandaşların sosyal entegrasyonlarını ve istihdam edilebilirliklerinin artırılması amacıyla başlatılan "Geleceğimiz Müzik" projesine katılan Özden, kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, tecrübelerini Roman gençlerle paylaştı.

Çok küçük yaşlarda tanıştığı zurnanın hayatının bir parçası olduğunu ifade eden Özden, başarılı olmak isteyen gençlere sevecekleri işleri yapmalarını tavsiye etti.



Zurnanın sadece bir köy çalgısı olmadığını, Türkiye'nin temel enstrümanı olduğunu anlatan Özden, konuşmasına şöyle devam etti:

''Günümüzde sadece köylerde çalınan bir alet olarak görünse de bu ön yargıyı değiştirmek için sizin gibi başarılı gençlere ihtiyaç vardır. Adana'da gazinolara gittiğimizde sanatçılar zurnayı görünce hemen 'ben zurna istemiyorum' diyordu. Prova yaptığımız zaman çok şaşırıyorlardı, hatta 'o ses zurnadan mı çıkıyor' diyen sanatçılar bile oldu. Zamanla bu ön yargının da değişeceğine inanıyorum.''

Edirne Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Erdem Güyümgüler, proje kapsamında her ay iki usta öğreticinin alanları hakkında gençlere bilgi vereceğini söyledi.

Roman gençlerin müzik eğitimine de devam ettiğini anlatan Güyümgüler, projeden iyi bir sonuç alacaklarını düşündüklerini kaydetti.



Konuşmaların ardından Özden ve Roman gençlerden oluşan orkestra sevilen eserleri seslendirdi.