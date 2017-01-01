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KONYA (AA) - Tunceli'de polis helikopterinin düşmesi sonucu şehit olan polislerden Azam Güdendede'nin, bir çatışmada yaralanması üzerine "Mesleğini bırakmasını" öneren babasına, "(Azam PKK'lılardan korktu kaçtı) dedirtmem. Devletim ve milletimiz için dimdik ayaktayız. Göğsümüz iman dolu." karşılığını verdiği öğrenildi.

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde düşen helikopterde şehit olan polis memuru Azam Güdendede'nin (25), merkez Karatay ilçesi Sedirler Mahallesi'ndeki baba ocağında ailesi taziyeleri kabul ediyor.

İki erkek kardeşi bulunan ve polis olan kardeşi Ağrı'da görev yapan Güdendede'nin, doğu görevinin bitmesine 40 gün kaldığı için memleketine dönme hazırlıklarına başladığı belirtildi. Başından kısa süren bir evlilik geçen Güdendede'nin kahramanlığını, dayısı Abdi Deveci AA muhabirine anlattı.

- Annesine, 'Ispanaklı börek yap, yakında geleceğim' demiş



Yeğeninin vatan ve millet aşkıyla haraket eden gerçek bir vatansever olduğunu aktaran Deveci, Güdendede'nin çocukluğundan beri polis olmayı çok istediğini söyledi.

Şehidin mesleğe başladığı ilk günden itibaren görevini büyük bir heyecanla yerine getirdiğini ifade eden Deveci, şöyle konuştu:

"Daha önce bir çatışmada hafif yaralanan yeğenime, babası 'Oğlum istersen mesleğini bırak' deyince, 'Azam PKK'lılardan korktu kaçtı dedirtmem. Devletim ve milletimiz için dimdik ayaktayız. Göğsümüz iman dolu' karşılığını vermişti. Ailesine şehit olduğu gün para göndermiş. Annesine 'Ispanaklı börek yap, yakında geleceğim' demiş. Parayı çektikten sonra yemek yemek için bir lokantaya giren babası televizyondan haberi alınca fenalaşmış."

Kaza sonrası ilk başlarda "Yaralı kurtulanlar bulunduğu" iddialarının ortaya atılması üzerine, anne Rukiye Güdendede'nin, "Keşke para göndermeseydi, çekmeseydik. Şimdi ona para lazım olur." ifadesini kullandığı öğrenildi.