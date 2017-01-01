18. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali'ne doğru

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TRABZON (AA) - Trabzon'da bu yıl 18'incisi düzenlenecek "Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali"nde, Türkiye'nin yanı sıra 7 ülkeden tiyatro topluluğu sanatseverlerle buluşacak.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce, Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT) organizasyonunda 2-20 Mayıs'ta gerçekleştirilecek festivalde, yerli ve yabancı tiyatro toplulukları sahne alacak.

TDT'den yapılan yazılı açıklamada, TDT ev sahipliğinde, "Karadeniz'e Kıyısı Olan Ülkeler Tiyatro Festivali" adıyla yola çıkılarak hazırlanan festivalin, 2006 yılında kapsamının genişletildiği ve festivale tüm dünya ülkelerinin davet edildiği vurgulanarak, "Bu yıl 2-20 Mayıs arasında Trabzon'da kutlanacak festivalde, Türkiye'den 2, yurt dışından 8 olmak üzere toplam 10 oyun sahnelenecek. Festival biletleri bugünden itibaren satışa sunulacak." ifadesine yer verildi.

Festivalin 2 Mayıs Salı günü Atatürk Alanı'nda yapılacak konuşmalar ve etkinliklerle başlayacağı belirtilen açıklamada, konuşmaların ardından festivalin, Litvanya-Aura Dans Tiyatrosu'nun saat 20.00'de Haluk Ongan Sahnesi'nde gerçekleştireceği "Godos" adlı gösteriyle devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Binlerce Trabzonlu sanatseverin izleyeceği festivalde, Litvanya, Kazakistan, Rusya, Ukrayna, İspanya, Romanya ve Bosna Hersek'ten 8 yabancı grup ve Türkiye'den 1 yerli grup, 2 farklı sahnede 21 temsil verecek. Festivalde bu yıl Litvanya'dan Aura Dans Tiyatrosu 'Godos'u, Rusya'dan St. Petersburg Bryantsev Genç İzleyiciler Tiyatrosu 'Kabuğuna Sinmiş Adam'ı ve Perm U Mosta Tiyatrosu 'Inishmaan'ın Sakatı'nı, İspanya'dan Yllana 'Gagfather'ı, Kazakistan'dan Mangistau Vilayeti Nurmuhan Janturin Müzik-Dram Tiyatrosu 'Hamlet'i, Ukrayna'dan Papasony Tiyatro Stüdyosu 'Roksolana'yı, Romanya'dan Andrei Mureşanu Tiyatrosu 'Vahşi Batı'yı ve Bosna Hersek'ten Zenika Ulusal Tiyatrosu 'Batıya Doğru'yu sahneleyecek. Türkiye'den ise Devlet Tiyatrolarının iki oyunla katılacağı festivalde, İstanbul Devlet Tiyatrosu 'Profesyonel'i ve 'Gulyabani'yi sanatseverlerin beğenisine sunacak."

Festivali bugüne kadar 100 bin tiyatroseverin izlediğine dikkatin çekildiği açıklamada, "Devlet Tiyatroları Trabzon 18'inci Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, geçtiğimiz 17 yılda 156 ülkeden 190 farklı yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı binden fazla sanatçıyı ağırladı. Festivalde, Türkiye'den özel tiyatrolar, şehir tiyatroları ve Devlet Tiyatrolarının sahnelediği oyunlar da dahil toplam 190 oyun, 374 temsil gerçekleştirildi ve sahnelenen oyunları bugüne kadar 100 bin sanatsever izledi." ifadelerine yer verildi.