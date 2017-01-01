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YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
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"Eskişehirspor maçını kazanmayı çok istedik ama olmadı"

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:18


MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, iyi mücadele etmelerine rağmen Eskişehirspor maçından mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında sahasında Eskişehirspor'a 2-1 yenilen Evkur Yeni Malatyaspor'da sportif direktör Ravcı, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Eskişehirspor müsabakasından puan alabilecek şanslarının olduğunu ancak bunu başaramadıklarını aktaran Ravcı, "İyi bir ekibe karşı oynadık. Kazanmayı çok istedik ama olmadı. Maçın kırılma noktası Dialiba'nın boş kaleye kaçırdığı pozisyondu. 10 kişi kalmamıza rağmen en kötü berabere bitirebileceğimiz bir maçtı ama olmadı." diye konuştu.

Ligde puan avantajlarının sürdüğünü ve halen lider konumda bulunduklarını belirten Ravcı, "Hedefimizde hiçbir sapma yok. Önümüzdeki haftalarda toparlanıp mağlubiyetleri telafi etmek istiyoruz. Puan avantajımızı en iyi şekilde sürdürüp, mutlu sona ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.


- İki maçtır kazanamıyor


TFF 1. Lig'de 28. haftayı 53 puanla en yakın takipçileri Eskişehirspor ve Sivasspor'un 5 puan önünde lider tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, son iki müsabakasından puan çıkaramadı.

Stadının bakıma alınması nedeniyle iç sahadaki Denizlispor, Altınordu, Şanlıurfaspor ve Elazığspor maçlarını İstanbul'da oynayan Malatya ekibi, yaklaşık 3 ay sonra Malatya İnönü Stadı'nda çıktığı ilk karşılaşmada Eskişehirspor'a 2-1 mağlup olarak, taraftarını üzdü.

Sarı-siyahlı ekip, ligin 27. haftasında da Ümraniyespor'a deplasmanda 1-0 yenilmişti.

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda yedinci mağlubiyetini yaşayan Evkur Yeni Malatyaspor, Eskişehirspor'a yenilmesine rağmen liderliğini sürdürdü.

Teknik direktör İrfan Buz yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor, geride kalan 28 haftada 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Malatya ekibi, söz konusu müsabakalarda 42 gol atıp, kalesinde 28 gol gördü.


- İç sahadaki ikinci mağlubiyet


Evkur Yeni Malatyaspor, iç sahada bu sezon ikinci mağlubiyetini aldı.

Stadının bakıma alınması nedeniyle 4'ü İstanbul'da olmak üzere bu sezon iç sahada 15 maça çıkan Malatya ekibi, 10 karşılaşmada galip gelirken, 3'ünde berabere kaldı ve 2'sini ise kaybetti.

Sarı-siyahlılar, mağlup olduğu 2 iç saha maçını da Malatya İnönü Stadı'nda oynadı. Evkur Yeni Malatyaspor, İstanbul'da yaptığı 4 iç saha karşılaşmasını ise kazandı.

Evkur Yeni Malatyaspor, şu ana dek ev sahibi olduğu maçlarda aldığı 33 puanla ligin iç sahada en çok puan toplayan ekibi konumunda bulunuyor.

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