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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Sattığı kablo için "çalındı" ihbarı yaptı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:21

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'a taşıdığı 24 ton bakır kabloyu sattıktan sonra aracının çalındığı öne süren sürücü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, şoför M.E.K, Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir firmaya ait yüklediği 24 ton bakırı Irak'a götürmek üzere Silopi ilçesine geldi. Burada jandarmaya başvuran M.E.K, aracının mola verdiği tesiste çalındığını belirtti.

Yapılan araştırma sonucunda, söz konusu tır, Cumhuriyet Mahallesi Kizir mevkisinde yol kenarına terk edilmiş halde bulunurken, bakır kabloların araçta olmadığı tespit edildi. Yol güzergahındaki tüm güvenlik kameralarını inceleyen jandarma, tırı bulunan noktaya götüren kişinin ihbarı yapan sürücü M.E.K olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan M.E.K, bakır kabloları hurdacı A.G ve H.G'ye sattığını itiraf etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.K tutuklandı.


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