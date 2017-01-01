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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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GÜNCELLEME - Bahis oynayan babasını öldürdüğü iddiası

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:24

HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde, bahis oynadığı gerekçesiyle babasını öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Barbaros Mahallesi'nde yaşayan Cihan A. (24), bahis oynayıp eve bakmadığı gerekçesiyle babası Ayhan A. (56) ile tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cihan A, tabancayla 3 el ateş ettiği babasını yaraladı.

İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılan Ayhan A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası "Baba katili olmak istemezdim. Bize babalık yapmadı." yazılı not bırakarak evden kaçan zanlı, İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince saklandığı pazar yerindeki bir tezgahın altında suç aletiyle yakalandı.

Zanlının ilk ifadesinde, babasını bahis oynadığı iddiasıyla öldürdüğünü belirttiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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