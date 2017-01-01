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Bodrumlu dalgıçlar denizi temizledi

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:40

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesindeki deniz dibi temizliğine, yabancı turistler ilgi gösterdi.

Bodrum Belediyesince ilçeye bağlı Gündoğan Mahallesi'nde "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi. Gündoğan Balıkçı Barınağı ve sahil kısmında gerçekleştirilen temizlik çalışmasına, Bodrum Belediyesi Dalış Timi'nde görevli 13 dalgıç katıldı.

Dalgıçların temizlik çalışmasına özellikle yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi. Aileleriyle sahile gelen turistler çalışmayı ilgiyle izledi. Balıkçı tekneleri ve bazı sürat botlarının da destek verdiği çalışmada, yaklaşık 2 saatte yarım tona yakın atık malzeme çıkartıldı.

Dalgıçlar yardımıyla denizden teknelere alınan pet ve cam şişeler, otomobil lastikleri ve bazı evsel atıklar kıyıya getirildi. Burada bir süre sergilenen atıklar, bölgeye gelen ilkokul öğrencilerine de anlatıldı. Atıklar daha sonra belediye ekiplerince bölgeden kaldırıldı.

Temizlik çalışmasını ailesiyle izleyen İngiliz uyruklu 67 yaşındaki Bill Good, 5 yıldır Bodrum'un Torba Mahallesi'nde oturduğunu söyledi. Türkiye'yi ve Bodrum'u çok sevdiğini ifade eden Good, "Denizin temizlenmesi çok güzel bir şey. Türkiye'de yaşamaktan çok mutluyum. Çocuklarım Yalıkavak'ta çalışıyor. Bodrum inanılmaz güzel bir yer." dedi.

Bodrum Belediyesince görevli dalgıç Eray Bartan, temizlik çalışmalarına dalgıç arkadaşlarıyla devam ettiklerini anlattı. Denizden çıkarttığı bazı deniz kabuklarını dağıttığını aktaran Bartan, "Bizi izleyen yabancılara ve öğrencilere deniz kabuğu verdim. Çok mutlu oldular." diye konuştu.

Gündoğan bölgesinin geçtiğimiz yıla göre daha temiz olduğuna işaret eden Bartan, "Lastik, poşet ve demir atıklar çoğunlukta. Limanın içinde ölü balıklar var. Balıkçıların biraz daha duyarlı olması lazım." dedi.

Dalgıç Hüseyin Özkurt, yapılan çalışmalar sayesinde insanların daha duyarlı hale geldiğini anlattı. Özkurt, denizdeki atıkların giderek azaldığını ve insanlara daha temiz bir çevre ve deniz kalacağını da kaydetti.

Öte yandan dalgıçların deniz dibi temizlik çalışması, sualtı kameralarınca da görüntülendi.



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