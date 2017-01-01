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GSO Meclis toplantısı yapıldı

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:41

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Gaziantep her koşulda her zaman ileriye giden, çalışan, başarısının üstüne başarı katan bir şehir. Devlet ne zaman bir şey istese, değil elini, gövdesini taşın altına koyuyor." dedi.

Konukoğlu, GSO Meclis Toplantısında yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliği dolayısıyla düzenlenen halk oylaması sonuçlarının herkese hayırlı olmasını diledi.

Halk oylaması sürecinde yaşanan tartışmaların hepsinin üstüne sünger çekilerek, el birliğiyle Türkiye'nin geleceği için çalışılması gerektiğini vurgulayan Konukoğlu, "Siyasilere düşen görev de geriye dönük tartışmaları bir tarafa bırakıp, bizlerin önünü açmak olmalıdır. Hepimiz gelecek için birlikte neler yapmamız gerektiğini düşünmeliyiz." dedi.

Konukoğlu, Gaziantep ekonomisindeki gelişmeleri de değerlendirerek Ocak-Mart 2017 döneminde geçen yılın ilk üç ayına göre yüzde 5,1 artışla 1 milyar 614 milyon 323 bin dolarlık ihracat yaptıklarına ve ihracatın ithalatını karşılama oranının yüzde 142’ye çıktığına işaret etti.

Yılın ilk çeyreğinde bildirge veren işyeri sayısının yüzde 5,2 ve sigortalı çalışan sayısının yüzde 6,7 artış gösterdiğini, ayrıca toplam sanayi elektrik tüketiminin yüzde 4,9 arttığını bildiren Konukoğlu, "Gaziantep her koşulda her zaman ileriye giden, çalışan, başarısının üstüne başarı katan bir şehir. Devlet ne zaman bir şey istese, değil elini, gövdesini taşın altına koyuyor. Gaziantep'te bu kadar kişiye aş ekmek veren siz sanayicilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konukoğlu, Gaziantep sanayisini 4. sanayi devrimine hazırlamak üzere, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) aracılığında uluslararası danışmanlık şirketi McKinsey ile "Gaziantep Sanayi Dönüşümü Projesi" çalışmalarının devam ettiğine dikkati çekerek, ön fizibilite yapıldığını ve çalışmanın derinleşerek devam edeceğini, bütün sektörlerin gelişimi doğrultusunda yol haritasının çıkarılacağını vurguladı.

Dünyanın geleceğinin üretime dayalı olduğuna değinen Adil Sani Konukoğlu, "Ne kadar ileri teknoloji üretimler gerçekleştirebilirsek, o da bu ülkenin bu şehrin önünü açacaktır." ifadesini kullandı.

Konukoğlu, GSO tarafından, sanayinin nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla OSB içinde yaptıkları Mesleki Eğitim Merkezi binasının tamamlandığını, bu merkezdeki atölyelerde meslek sahibi olmak isteyenlere eğitimler verilmeye başlandığını sözlerine ekledi.

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