"Mein Schiff 3"ten Marmaris'e sezonun ilk ziyareti

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MUĞLA (AA) - Malta bayraklı 293 metrelik "Mein Schiff 3" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Marmaris ilçesine bu sezon ilk ziyaretini gerçekleştirdi.

"Mein Schiff 3", çoğunluğu Alman 2 bin 737 yolcusu ve bin 11 personeliyle, Marmaris Limanı'na yanaştı.

TUI Cruise firmasına ait 293 metrelik kruvaziyerden inen yolculardan bazıları, Dalyan Kaya Mezarları ve İztuzu Plajı'nı ziyaret etti, cip safari turlarına katıldı. Bazı turistler ise Kapalı Çarşı'da alışveriş yapmayı tercih etti.

Yunanistan'ın Santorini Adası'ndan gelen "Mein Schiff 3", gece Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmek üzere ilçeden ayrılacak.

Marmaris Cruise Port Liman İşletmeleri Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dev geminin bu sezon ilçeyi ilk kez ziyaret ettiğini, Marmaris'e bu ay bir kruvaziyerin daha geleceğini söyledi.