Kütahya Tarım Fuarı kapılarını açtı

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı açıldı.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, belediye fuar alanında bu yıl 9'uncusu düzenlenen fuarın açılışında yaptığı konuşmada, tarımın insanlık ve gelişen toplumlar için önemli olduğunu söyledi.

Her ülkede tarımın gelişmesine büyük önem verildiğini ifade eden Nayir, "Bizler de yaptığımız çalışmalarda tarımı kendimiz için önemli uğraş alanı olarak görüyoruz. Gerek merkezi yönetim gerekse yerel yönetimler olarak tarımı kendi alanımız içinde farklı bir yere koyup hem buradan geçim sağlayanların geçimini daha da artıracak hem de ülke ihtiyaçlarının karşılanmasında yabancıya muhtaç olmayacak şartları geliştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol da birçok kurumun destek verdiği fuarda, Kütahya'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Uşak ve Bilecik başta olmak üzere çevre illerinden 220 firmanın stant açtığını bildirdi.

Varol, fuarı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesini beklediklerini belirterek, "5 gün sürecek fuarda, tarım makineleri ve ekipmanları, organik gübre, tohum, yem gibi ürünler tanıtılacak. Fuar organizasyonunun gerçekleştirilmesinde birçok kurum ve kuruluş bir an olsun bizden yardım ve desteklerini esirgemediler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.