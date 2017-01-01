19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mardin'de uyuşturucu operasyonu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 13:56
Mardin'de uyuşturucu operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'de hafif ticari bir araçta yapılan aramada, yaklaşık 228 kilogram esrar bulundu.

İhbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkiyatında kullanıldığı belirlenen bir hafif ticari aracı takibe aldı.

Polis ekipleri, MOBESE ve termal kameralar aracılığıyla yaklaşık 3 kilometre izledikleri aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 105 paket içinde 228 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan Mehmet Nezir A. ve Ferhat H'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.


İLGİLİ HABERLER
Öğrenciler arasında 'Yemek yarışması' düzenlendi
YEREL

ÖĞRENCİLER ARASINDA 'YEMEK YARIŞMASI' DÜZENLENDİ
Mardin'de terör operasyonu
YEREL

MARDİN'DE TERÖR OPERASYONU
Mardin'de sokağa çıkma yasağı
YEREL

MARDİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Turizm Haftası
YEREL

TURİZM HAFTASI
Mardin'de 'Kitap Okuma' yarışması
YEREL

MARDİN'DE 'KİTAP OKUMA' YARIŞMASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...
YAŞAM

BİR MUZ VE YUMURTAYI TOPRAĞA GÖMDÜ, BAKIN NE OLDU?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 'Yılan Hikayesi'nin Eleni'si şimdi ne yapıyor?