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Çankırı'da terör operasyonu

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:06

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da terör örgütü El Kaide üyesi olduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

Hakkında terör örgütü El Kaide'ye üye olmak suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Z.Ç'nin Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Alış köyünde vekil imamlık yaptığı belirlendi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Z.Ç, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak doğumlu olduğu öğrenilen Z.Ç'nin bir süre Afganistan'da kaldığı, burada terör örgütü El Kaide'ye üye olduğu iddia edildi.

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