"Mutlu şehir" Sinop'un hedefi 1 milyon ziyaretçi

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SİNOP (AA) - Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2014 ve 2015 yılı araştırmalarına göre Türkiye'nin en mutlu ve yaşam memnuniyeti en yüksek ili olan Sinop, 2017 yılında 1 milyon ziyaretçi sayısı hedefine ulaşmak istiyor.

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi başta olmak üzere çok sayıda turistik yerin bulunduğu kentin yetkilileri, yeni turizm sezonundan umutlu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Göz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sinop'un, Karadeniz Bölgesi'nde turizm potansiyeli en yüksek illerden biri olduğunu söyledi.

Kente gelen turist sayısında FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin etkisiyle geçen yıl düşüş yaşandığını belirten Göz, "2015 yılında Sinop'a 900 bine yakın ziyaretçi geldi. Bu rakam geçen yıl ise 600 bin civarında kaldı. Darbe girişimi olmasaydı geçen yıl 1 milyon hedefimize ulaşabilirdik." dedi.

Sinop'un tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırmalarına göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olarak bilindiğine dikkati çeken Göz, şöyle devam etti:

"Sinop, kendi turizm potansiyelini oluşturmuş bir il. Tabii bazı handikaplarımız var. Özellikle altyapı ve konaklama tesisleri bakımından eksikliklerimiz bulunuyor. Bunların çözümüne yönelik adımlar atıyoruz. Getirdiğimiz turistleri ağırlayabileceğimiz tesislerimiz olmalı. Tarihi cezaevi ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri gibi bilinmiş turizm merkezlerimiz var. Bir yandan bilinen turizm merkezlerini ön plana çıkartırken bir yandan da yeni yerleri tanıtacağız. Bu yıl hedefimiz 1 milyonun üzerinde ziyaretçi sayısına ulaşmak. Bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum."

- "Sinop dalış turizminin merkezlerinden olacak"

Göz, Sinop'un denizle iç içe bir kent olmasına karşın denizden istenildiği kadar yararlanamadığına işaret ederek, sit alanı ilan edilen bölgeleri yeniden turizme açmak için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Geçmiş yıllarda Sinop'ta sahil bölgesinde bazı yerlerin sit alanı ilan edilerek dalışa yasaklandığını bildiren Göz, "Bu alanları sit alanı özelliğinden çıkarmak için ilgili kurumlarla yazışmalarımız devam ediyor. Bodrum'dan sonra Sinop'u dalış merkezlerinden biri haline dönüştürmek istiyoruz. Zaten Sinop'un dalış yapmaya müsait olduğuna dair raporlar var. Mesela Marmaris başvurmuş ama müsait olmadığına dair rapor verilmiş. Bizim ise elimizde böyle bir imkan olmasına rağmen sit alanı sorunu sebebiyle kullanamıyoruz." ifadesini kullandı.



